Более 54 тысяч человек стали гостями Лектория ВДНХ и Арт-лаборатории ВДНХ

В 2025 году Лекторий ВДНХ и Арт-лабораторя ВДНХ провели более 600 событий, посвященных науке, культуре, искусству, литературе, музыке, кинематографу. Гостей ждали новые циклы лекций, концерты, литературные чтения, спектакли, мастер-классы и многое другое.

Самыми знаковыми событиями стали научный фестиваль «Наука и мороженое FEST» и театральный проект «Оттепель. Не сезон». С 23 по 25 мая на ВДНХ состоялся первый фестиваль «Наука и мороженое FEST», который объединил более 60 различных мероприятий. Программа развернулась на 10 площадках. Среди них — Центр «Космонавтика и авиация», музей «АТОМ», павильон № 1 «Центральный», Музей транспорта Москвы, Музей БИОТЕХ и другие объекты Музейного города и уличные локации Выставки. Гостями фестиваля стали более 3 тысяч человек. В качестве спикеров выступили доктор физико-математических наук Алексей Семихатов, известный химик-кристаллограф Артем Оганов, популяризатор доказательной медицины Алексей Водовозов, художник Ростан Тавасиев, кандидат психологических наук Ольга Сварник, а также другие ученые, деятели культуры и искусства, которые читали лекции, проводили паблик-токи, мастер-классы. Кроме того, в программу фестиваля вошли настольные игры с учеными и писателями; ботанические прогулки и научные бои; создание собственных литературных комиксов по мотивам известных книг, живые дискуссии и другие активности.

Арт-лаборатория ВДНХ в осеннем сезоне представила первый собственный масштабный театральный проект «Оттепель. Не сезон». Он объединил более 30 событий, включая спектакли, лекции, поэтические вечера, паблик-токи и мастер-классы, и собрал почти 4 тысячи зрителей на разных площадках Выставки. В топ-5 мероприятий за время проведения проекта с 21 сентября по 24 октября вошли спектакль «Мой бедный Марат» режиссера Даниила Обухова, выпускника мастерской Сергея Женовача; спектакль-читка «Звездный билет» режиссера Вии Гека, выпускницы мастерской Евгения Писарева; концерт в жанре саунд-драмы «Следующая станция — Любовь»; спектакль-концерт «Город золотой» режиссера Ильи Зайцева, выпускника мастерской Юрия Бутусова; спектакль «Трава-мурава» режиссера Юрия Печенежского.

Ключевыми спикерами Лектория ВДНХ в 2025 году стали Станислав Дробышевский, Дмитрий Побединский, Алексей Семихатов, Алексей Савватеев, Артем Оганов, Алексей Водовозов, Илья Гомыранов, Максим Кронгауз, Светлана Бурлак, Светлана Гурьянова, Павел Балдицин, Игорь Волгин, Егор Сартаков, Евгений Жаринов, Михаил Гельфанд, а также другие известные ученые, исследователи, популяризаторы науки, эксперты из различных областей науки и искусства.

Наиболее посещаемыми лекциями в 2025 году стали: «Альтернативные пути развития разума» (Станислав Дробышевский), «Теория относительности для чайников» (Дмитрий Побединский), «Истоки русской математики» (Алексей Савватеев), «Космические путешествия по галактике: как и в чем нас ограничивают не технологии, а законы природы» (Алексей Семихатов), «Урод у рода, король в попыхах, медведи-комы: лженаучные теории о языке и как их распознать» (Светлана Гурьянова), «Мертвые души. Вечно живые» (Егор Сартаков).

Лекторий ВДНХ — это профессиональные спикеры, междисциплинарные темы, харизматичные ведущие, удобные локации и расписание, актуальная повестка и гостеприимная среда. Он предлагает не только формат классических встреч с известными писателями, учеными, экспертами и популяризаторами науки, но и паблик-токи, интеллектуальные спиддейтинги, квизы.

Самой большой популярностью у гостей Арт-лаборатории ВДНХ пользовались концерты классической музыки, показы молодых режиссеров и артистов – выпускников ведущих театральных ВУЗов, встречи с известными писателями – Евгением Водолазкиным, Григорием Служителем и другими, а также с режиссерами – Феликсом Умаровым, Душаном Глигоровым, Ильей Аксеновым и другими.

Самыми посещаемыми событиями Арт-лаборатории ВДНХ стали концерты ансамблей старинной музыки Gnessin baroque и Musica Тempora, эскиз спектакля «Хрустальный мир» от режиссера мастерской Юрия Бутусова (ГИТИС), театрализованная читка «Звездный билет» выпускников мастерской Евгения Писарева (школа-студия МХАТ), спектакль «Мой бедный Марат» от артистов Студии театрального искусства.

С аншлагами проходят лекции образовательной программы к выставкам в Центральном павильоне. В 2025 году за время работы #ТретьяковканаВДНХ и «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» их посетили более 3 тысяч слушателей.

Самыми популярными событиями стали: цикл лекций по истории архитектуры, подготовленный совместно с Айратом Багаутдиновым и проектом «Глазами инженера», цикл лекций искусствоведа Екатерины Андреевой, посвященный культуре и быту Москвы в разные эпохи, а также лекции о живописи и скульптуре от зав. отделом экскурсионно-лекционной работы ГРМ Валентиной Горловой и цикл лекций музыковеда Даниила Топилина, посвященный образу Москвы в классической музыке.