Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваМузей Победы подводит итоги за 2025 год

Музей Победы подводит итоги за 2025 год

T1
By T1
94
Кинотеатр Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

25 тысяч зрителей посетили кинотеатр Музея Победы

В кинотеатре «Поклонка» Музея Победы в 2025 году состоялось 25 премьерных показов документальных и художественных фильмов. Многие из картин были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Всего же зрителями кинотеатра стали более 25 тысяч человек.

«Юбилейный год в кинотеатре выдался очень насыщенным. Среди наших ярких кинопремьер – «Город-герой Ленинград», «Отряд светлячков», «Рослый», «Цитадель» и другие», – рассказали в Музее Победы.

В кинотеатре «Поклонка» также прошел премьерный показ фильма на жестовом языке, который был создан Центром «Языки без границ» совместно с Музеем Победы.

«Фильм «Музей Победы. Голоса войны» выходит за рамки уже привычной для зрителей экскурсии на русском жестовом языке по музейной экспозиции. Он рассказывает о судьбах людей, вынесших на своих плечах Великую Отечественную войну. Создатели работы ведут диалог со зрителями через ожившие в жестах предметы из собрания музея, переданные на вечное хранение ветеранами и их потомками. Фильм выложен в сети, и желающие могут его посмотреть», – сообщила руководитель кинотеатра «Поклонка» Музея Победы Лара Помыканова.

В юбилейном году кинотеатр музея стал площадкой пяти крупных кинофестивалей. Москвичи и гости столицы могли посмотреть фильмы из программ IV Международного кинофестиваля «День Победы», 47-го Московского Международного Кинофестиваля, XXII Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный Ангел», Всероссийского фестиваля популяризации науки «Вектор Победы», Фестиваля «Самарская хроника. Кинолетопись России».

В 2026 году в кинотеатре музея на Поклонной горе уже запланированы показы новых документальных и художественных фильмов, а также проведение кинофорумов — например, VI Международного фестиваля Правильного кино.

47 тысяч экскурсий

В 2025 году Музей Победы провел более 47 тысяч экскурсий, на которых побывали 643 тысячи человек. При этом количество экскурсионных групп в юбилейном году выросло на 34% (в 2024 году музей провел 35 тысяч экскурсионных программ).

«В год 80-летия Победы экскурсионное направление приняло на себя, пожалуй, самую мощную нагрузку. В апреле – мае 2025 года был побит рекорд по посещаемости экскурсий. Ежедневно более 200 групп, около 5 тысяч экскурсантов, как взрослых, так и детей, приходили в музей на обзорные и интерактивные экскурсии», — отметили в Музее Победы.

Традиционно среди самых популярных программ — специально разработанные для школьников образовательно-исторические квесты по экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа», а также интерактивная экскурсия «Вера в Победу», посвященная участию в Великой Отечественной войне Русской Православной Церкви и других конфессий. Для московских школьников также проводят экскурсии в рамках проектов «Историческое путешествие» и «День кадетского класса в Музее Победы».

Сотрудниками музея на Поклонной горе в этом году была создана новая экскурсионная программа по масштабной экспозиции «Путь к Победе», которая открылась к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Эта уникальная программа в 2025 году была бесплатной для посетителей, и за полгода с момента открытия ее посетили 116 тысяч человек.

Юбилейный, 2025-й год, год 80-летия Великой Победы, стал временем беспрецедентного международного внимания к музею. За год в Музее Победы побывали более 100 иностранных делегаций, в том числе свыше 70 официальных зарубежных делегаций из 49 стран мира. Среди гостей были главы государств и правительств, такие как президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, вице-президент Уганды Джессика Алупо, бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси, аналитик телеканала Fox News Эндрю Наполитано и бывший главный аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, а также многочисленные парламентарии, министры, дипломаты и видные общественные деятели, включая, например, отца Илона Маска — Эррола Маска.

«Экскурсии по иммерсивным экспозициям «Подвиг Народа», «Битва за Москву» и «Путь к Победе» всегда производят на гостей неизгладимое впечатление. Их реакция всегда искренняя и глубокая. Это не просто познавательный интерес, а настоящее эмоциональное потрясение и погружение. Этот мощный эффект присутствия и сопричастности — наш главный инструмент в диалоге. Он ломает стереотипы, не оставляет места равнодушию и создает прочную основу для взаимного уважения и будущего сотрудничества, основанного на общей памяти и исторической правде», — подчеркнули в Музее Победы.

Еще один новый формат — экскурсии для гостей парка на Поклонной горе в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический». На экскурсиях-прогулках за летний сезон (с апреля по октябрь) побывали почти 34 тысяч человек.

«В 2026 году музей будет активно работать над обновлением контента экскурсий и интерактивных программ», — подчеркнули в Музее Победы.

Предыдущая статья
Топ-10 авторов советской научной фантастики: пионеры утопий и космических странствий
Следующая статья
Более 54 тысяч человек стали гостями Лектория ВДНХ и Арт-лаборатории ВДНХ

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru