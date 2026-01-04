Музей Победы подводит итоги за 2025 год

25 тысяч зрителей посетили кинотеатр Музея Победы

В кинотеатре «Поклонка» Музея Победы в 2025 году состоялось 25 премьерных показов документальных и художественных фильмов. Многие из картин были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Всего же зрителями кинотеатра стали более 25 тысяч человек.

«Юбилейный год в кинотеатре выдался очень насыщенным. Среди наших ярких кинопремьер – «Город-герой Ленинград», «Отряд светлячков», «Рослый», «Цитадель» и другие», – рассказали в Музее Победы.

В кинотеатре «Поклонка» также прошел премьерный показ фильма на жестовом языке, который был создан Центром «Языки без границ» совместно с Музеем Победы.

«Фильм «Музей Победы. Голоса войны» выходит за рамки уже привычной для зрителей экскурсии на русском жестовом языке по музейной экспозиции. Он рассказывает о судьбах людей, вынесших на своих плечах Великую Отечественную войну. Создатели работы ведут диалог со зрителями через ожившие в жестах предметы из собрания музея, переданные на вечное хранение ветеранами и их потомками. Фильм выложен в сети, и желающие могут его посмотреть», – сообщила руководитель кинотеатра «Поклонка» Музея Победы Лара Помыканова.

В юбилейном году кинотеатр музея стал площадкой пяти крупных кинофестивалей. Москвичи и гости столицы могли посмотреть фильмы из программ IV Международного кинофестиваля «День Победы», 47-го Московского Международного Кинофестиваля, XXII Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный Ангел», Всероссийского фестиваля популяризации науки «Вектор Победы», Фестиваля «Самарская хроника. Кинолетопись России».

В 2026 году в кинотеатре музея на Поклонной горе уже запланированы показы новых документальных и художественных фильмов, а также проведение кинофорумов — например, VI Международного фестиваля Правильного кино.

47 тысяч экскурсий

В 2025 году Музей Победы провел более 47 тысяч экскурсий, на которых побывали 643 тысячи человек. При этом количество экскурсионных групп в юбилейном году выросло на 34% (в 2024 году музей провел 35 тысяч экскурсионных программ).

«В год 80-летия Победы экскурсионное направление приняло на себя, пожалуй, самую мощную нагрузку. В апреле – мае 2025 года был побит рекорд по посещаемости экскурсий. Ежедневно более 200 групп, около 5 тысяч экскурсантов, как взрослых, так и детей, приходили в музей на обзорные и интерактивные экскурсии», — отметили в Музее Победы.

Традиционно среди самых популярных программ — специально разработанные для школьников образовательно-исторические квесты по экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа», а также интерактивная экскурсия «Вера в Победу», посвященная участию в Великой Отечественной войне Русской Православной Церкви и других конфессий. Для московских школьников также проводят экскурсии в рамках проектов «Историческое путешествие» и «День кадетского класса в Музее Победы».

Сотрудниками музея на Поклонной горе в этом году была создана новая экскурсионная программа по масштабной экспозиции «Путь к Победе», которая открылась к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Эта уникальная программа в 2025 году была бесплатной для посетителей, и за полгода с момента открытия ее посетили 116 тысяч человек.

Юбилейный, 2025-й год, год 80-летия Великой Победы, стал временем беспрецедентного международного внимания к музею. За год в Музее Победы побывали более 100 иностранных делегаций, в том числе свыше 70 официальных зарубежных делегаций из 49 стран мира. Среди гостей были главы государств и правительств, такие как президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, вице-президент Уганды Джессика Алупо, бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси, аналитик телеканала Fox News Эндрю Наполитано и бывший главный аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, а также многочисленные парламентарии, министры, дипломаты и видные общественные деятели, включая, например, отца Илона Маска — Эррола Маска.

«Экскурсии по иммерсивным экспозициям «Подвиг Народа», «Битва за Москву» и «Путь к Победе» всегда производят на гостей неизгладимое впечатление. Их реакция всегда искренняя и глубокая. Это не просто познавательный интерес, а настоящее эмоциональное потрясение и погружение. Этот мощный эффект присутствия и сопричастности — наш главный инструмент в диалоге. Он ломает стереотипы, не оставляет места равнодушию и создает прочную основу для взаимного уважения и будущего сотрудничества, основанного на общей памяти и исторической правде», — подчеркнули в Музее Победы.

Еще один новый формат — экскурсии для гостей парка на Поклонной горе в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический». На экскурсиях-прогулках за летний сезон (с апреля по октябрь) побывали почти 34 тысяч человек.

«В 2026 году музей будет активно работать над обновлением контента экскурсий и интерактивных программ», — подчеркнули в Музее Победы.