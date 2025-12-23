Оплата публикаций

ТВ-3 завершил съемки мистической трилогии «Тайный знак»

Сергей Походаев, Александр Хохлов, Марсель Бакаев, Никита Бухвалов. Фото: Пресс-служба ТВ-3
В Москве завершились съемки мистического детективного сериала «Тайный знак» для телеканала ТВ-3. Проект состоит из 24 серий, разделенных на три главы, в каждой из которых героев ждут невероятные испытания. Главные роли в сериале исполнили Матвей Барышев, Олег Чугунов, Илья Шляга, Алексей Фатеев, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Диана Енакаева, Юлия Волкова и Кирилл Жандаров.

Главный герой Олег вместе с отцом переезжает в тихий наукоград недалеко от Москвы, но тихий он только на первый взгляд. Придя в новую школу посреди учебного года, парень узнает, что две девочки из его класса накануне пропали без вести, и вскоре появляется еще одна жертва… Однако на фоне этих тревожных событий Олег неожиданно для себя обретает новых друзей. Это группа ранее неблагополучных ребят, резко выбившихся в лидеры благодаря стараниям их классного руководителя Баева. Олег сразу приковывает его внимание, и вскоре парню открывают секрет тайного общества, участники которого могут активировать свои физические и умственные способности. Но какой будет цена этих перемен?

Во второй главе, пережив сильнейшее потрясение, участники тайного общества возвращаются к обычной жизни. Но очевидно, что для них она уже не будет прежней. Местный священник хочет помочь ребятам и решает объединить их общим делом на благо жителей города — предлагает заняться восстановлением местного монастыря, в стенах которого, согласно легенде, хранятся настоящие сокровища. Так, героям вновь предстоит проверить на прочность самих себя, свою дружбу и отношения. А Баев тем временем находит новых союзников для достижения корыстных целей и открывает в себе новые способности…

В третьей части выясняется, что испытания препарата, который активирует физические и умственные способности человека, проводились не только среди участников тайного общества. Разработка утекла за рубеж, где полным ходом шла подготовка супербойцов, и главные герои тоже оказались втянуты в эту опасную игру.

