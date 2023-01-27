Экскурсии по Паттайе: что посмотреть и как отдохнуть?

Паттайя – это самый популярный и посещаемый курорт Таиланда. Он расположен на берегу залива и является одним из красивейших мест для отдыха в Азии. Паттайя предлагает гостям бесконечные возможности для отдыха и развлечений. Почти все побережье — это чистые и оборудованные пляжи.



На курорте предлагается посетить музеи и посмотреть достопримечательности, попробовать экзотические блюда и насладиться вечерними прогулками. Также Паттайя манит к себе SPA салонами, экскурсионными программами. Наконец, курорт является идеальным местом для дайвинга и подводного плавания.

Когда лучше отдыхать в Паттайе?

Лучшее время для визита в Паттайю с начала декабря по конец марта. Температура воздуха комфортная, большинство дней солнечных, дождей почти нет. В этот период вы сможете подобрать на https://www.sputnik8.com/ru/pattaya экскурсии по Паттайе без проблем. Причем предлагаются самые разнообразные путешествия:

Групповые. Гид набирает по 20-45 человек для обзорных экскурсий по курорту и близлежащим островам.

Индивидуальные. Обычно для одного или нескольких человек. Идеально подходит для VIP персон и романтических пар.

Экстремальные. Подобные экскурсии предполагают поездки на квадроциклах, участие в картинке, прыжки с парашютом.

Ночные. Экскурсии раскроют всю красоту жизни в темное время суток на острове. Она бурная, яркая, пикантная.

Также с декабря по март на Паттайе начинается сезон фестивалей. Поэтому поездка в это время года нередко накладывается на посещение знаковых мероприятий. Например, можно посетить фестиваль вина Pattaya Wine & Dine Festival, танцевальный праздник Pattaya Dance Festival и фестиваль "янтарного" Pattaya Beer Festival.

Главные достопримечательности Паттайи

Пляж, дайвинг и морская рыбалка — замечательный досуг для туристов. Но не последнее место занимают экскурсии. Они позволяют познакомиться ближе с экзотической и древней культурой Таиланда. Тем более, что посмотреть есть на что. Среди главных достопримечательностей курорта следует выделить:

Биг Будда. Это огромное изваяние бога на холме Пратамнак. Ее высота 15 метров, к ней проложено 120 ступеней от набережной. Проделать путь могут только чистые душой.

Ват Ян — храмовый комплекс, состоящий из нескольких построек. Главная достопримечательность — отпечаток человеческой ноги, который по преданию принадлежит Будде.

Храм Истины. Его начали строить в 1981 году. Но он состоит из техник и стилей разных народов Индокитая. Благодаря этому его внешний вид впечатляет, будоражит воображение.

Волкинг стрит — пешеходная улица в Паттайе, на которой должен побывать каждый турист. Днем это центр торговли, уличной еды, а ночью — диско бары, масса развлечений.

Нонг Нуч — красивейший парк и дендрарий одновременно. Пышная растительность, буйность ярких красок — все это создает ощущение, что вы находитесь в райском саду.

Безусловно, одним списком не охватить все достопримечательности Паттайи. Поэтому и экскурсии, проводимые гидами, разделены на отдельные квесты. Одни предлагают обзорные прогулки с охватом главных и знаковых мест. Другие предлагают совершить путешествие к конкретным достопримечательностям с детальным погружением.

Развлекательные программы Паттайи

Для туристов курорт разработал целую серию интересных мероприятий. Не секрет, что Таиланд славится своими травести-шоу. Поэтому обязательно стоит посетить «Альказар», «Тиффани», «Колизей». Цирковые шоу вас ждут в «Алангкарн» и в «Каане».

Для любителей экстремального отдыха обязательно стоит посетить "Паттайя Парк", "Полет Гиббона". Наконец, на курорте немало водных развлечений, SPA центров, где можно насладиться знаменитым тайским массажем.

Кстати, если вы решили отдохнуть в Паттайе с детьми, то развлечений для детей в этой стране достаточно, так что скучать вам и вашим детям точно не придется. Главное, выбирайте активности соответственно погоде: не стоит отправляться к природным достопримечательностям в разгар дня, лучше выбрать закрытые прохладные помещения – развлекательный центр, музей или океанариум.

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