Экскурсии по Паттайе: что посмотреть и как отдохнуть?

Паттайя – это самый популярный и посещаемый курорт Таиланда. Он расположен на берегу залива и является одним из красивейших мест для отдыха в Азии. Паттайя предлагает гостям бесконечные возможности для отдыха и развлечений. Почти все побережье — это чистые и оборудованные пляжи.
На курорте предлагается посетить музеи и посмотреть достопримечательности, попробовать экзотические блюда и насладиться вечерними прогулками. Также Паттайя манит к себе SPA салонами, экскурсионными программами. Наконец, курорт является идеальным местом для дайвинга и подводного плавания.
Когда лучше отдыхать в Паттайе?
Лучшее время для визита в Паттайю с начала декабря по конец марта. Температура воздуха комфортная, большинство дней солнечных, дождей почти нет. В этот период вы сможете подобрать на https://www.sputnik8.com/ru/pattaya экскурсии по Паттайе без проблем. Причем предлагаются самые разнообразные путешествия:
- Групповые. Гид набирает по 20-45 человек для обзорных экскурсий по курорту и близлежащим островам.
- Индивидуальные. Обычно для одного или нескольких человек. Идеально подходит для VIP персон и романтических пар.
- Экстремальные. Подобные экскурсии предполагают поездки на квадроциклах, участие в картинке, прыжки с парашютом.
- Ночные. Экскурсии раскроют всю красоту жизни в темное время суток на острове. Она бурная, яркая, пикантная.
Также с декабря по март на Паттайе начинается сезон фестивалей. Поэтому поездка в это время года нередко накладывается на посещение знаковых мероприятий. Например, можно посетить фестиваль вина Pattaya Wine & Dine Festival, танцевальный праздник Pattaya Dance Festival и фестиваль "янтарного" Pattaya Beer Festival.
Главные достопримечательности Паттайи
Пляж, дайвинг и морская рыбалка — замечательный досуг для туристов. Но не последнее место занимают экскурсии. Они позволяют познакомиться ближе с экзотической и древней культурой Таиланда. Тем более, что посмотреть есть на что. Среди главных достопримечательностей курорта следует выделить:
- Биг Будда. Это огромное изваяние бога на холме Пратамнак. Ее высота 15 метров, к ней проложено 120 ступеней от набережной. Проделать путь могут только чистые душой.
- Ват Ян — храмовый комплекс, состоящий из нескольких построек. Главная достопримечательность — отпечаток человеческой ноги, который по преданию принадлежит Будде.
- Храм Истины. Его начали строить в 1981 году. Но он состоит из техник и стилей разных народов Индокитая. Благодаря этому его внешний вид впечатляет, будоражит воображение.
- Волкинг стрит — пешеходная улица в Паттайе, на которой должен побывать каждый турист. Днем это центр торговли, уличной еды, а ночью — диско бары, масса развлечений.
- Нонг Нуч — красивейший парк и дендрарий одновременно. Пышная растительность, буйность ярких красок — все это создает ощущение, что вы находитесь в райском саду.
Безусловно, одним списком не охватить все достопримечательности Паттайи. Поэтому и экскурсии, проводимые гидами, разделены на отдельные квесты. Одни предлагают обзорные прогулки с охватом главных и знаковых мест. Другие предлагают совершить путешествие к конкретным достопримечательностям с детальным погружением.
Развлекательные программы Паттайи
Для туристов курорт разработал целую серию интересных мероприятий. Не секрет, что Таиланд славится своими травести-шоу. Поэтому обязательно стоит посетить «Альказар», «Тиффани», «Колизей». Цирковые шоу вас ждут в «Алангкарн» и в «Каане».
Для любителей экстремального отдыха обязательно стоит посетить "Паттайя Парк", "Полет Гиббона". Наконец, на курорте немало водных развлечений, SPA центров, где можно насладиться знаменитым тайским массажем.
Кстати, если вы решили отдохнуть в Паттайе с детьми, то развлечений для детей в этой стране достаточно, так что скучать вам и вашим детям точно не придется. Главное, выбирайте активности соответственно погоде: не стоит отправляться к природным достопримечательностям в разгар дня, лучше выбрать закрытые прохладные помещения – развлекательный центр, музей или океанариум.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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