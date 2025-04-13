Елизавета Фролова: «Арт Россия собрала около 200 лучших современных российских художников и галерей»

Ежегодно ярмарка современного искусства «Арт Россия» открывает сезон масштабных культурных мероприятий в области современного искусства в столице. В этот раз она прошла с 3 по 6 апреля в Гостином Дворе. Как и прежде, организатором ярмарки выступила Корпорация «Синергия». Основатели ярмарки — Президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов и искусствовед Елизавета Фролова. Мы встретились с Елизаветой, чтобы обсудить детали программы этого года и узнать о текущих трендах в искусстве среди художников.

– Почему стоит хотя бы раз посетить ярмарку «Арт Россия»? Какая программа мероприятия была запланирована в этом году?

– Прежде всего потому, что она собрала порядка 200 лучших современных российских художников и галерей. Также в этом году у нас была запланирована насыщенная программа форумной части: в течение трех дней эксперты обсуждали темы искусства, арт-бизнеса и междисциплинарных связей между культурой, искусством и наукой. Кроме того, мы всегда стараемся уделить внимание детям, поэтому на ярмарке была представлена детская территория. Помимо стендов с произведениями юных художников, дети и их родители смогли поучаствовать в десятках мастер-классов, организованных нашими партнерами.

– Какое внимание уделяется региональным художникам и галереям на ярмарке?

– Мы активно работаем с художниками по всей России и всегда рады видеть региональных авторов на нашей ярмарке. География наших участников очень широка — от Екатеринбурга до Новосибирска. К нам приезжают художники из дальних городов, например, Анастасия Савенко из Челябинска или братья Либа из Севастополя, которые уже 25 лет создают искусство в России. Также в этом сезоне к нам приехали художники из новых областей, таких как Донецкая область и Мариуполь. Но самое ценное, что многие остались с нами, и продолжают представлять свои работы из года в год: среди наших постоянных участников на ярмарке — Нижегородская галерея KuranoV GallEry.

– Какие культурные особенности, на ваш взгляд, делают российское искусство уникальным на международной арене?

– Одной из ключевых особенностей российского искусства является сила ностальгии, которая прослеживается в творчестве многих наших художников. Это и обращение к прошлым эпохам, и теплота воспоминаний о них. Такие работы трогают не только отечественного зрителя, но и международную аудиторию.

– Как вы считаете, какие направления и тренды в искусстве сейчас наиболее актуальны?

– Сегодня сложно говорить о каких-то новых направлениях в искусстве, потому что мы находимся в буквальном смысле перед огромной мозаикой, которая состоит из множества кусочков. Очень много пересечений, порой даже заимствований, но в целом эта мозаика очень разрозненна, так как все занимаются довольно разными вещами. Исходя из этого факта сейчас на поле искусства нет единого направления, поддерживаемого группой художников и закрепленного их манифестом.

А если говорить про тренды в искусстве сегодня, то я бы выделила, как ни странно, возврат к эстетике поп-арта, обращение художников к вопросам этики в своих работах и конечно же историю про локальность и этнику.