В Москве завершилась ярмарка современного искусства «Арт Россия»

С 3 по 6 апреля в Гостином Дворе прошла шестая ярмарка современного искусства «Арт Россия», собравшая рекордное количество участников и гостей: ее посетило более 50 000 ценителей творчества. В этом году на мероприятии было представлено 124 стенда галерей и художников, работы авторов из 11 регионов России, а также 29 иностранных творцов. Организатором выступает Корпорация «Синергия», основатели ярмарки — президент «Синергии» Вадим Лобов и искусствовед Елизавета Фролова.

Традиционно VIP-превью ярмарки привлекло внимание множества звезд шоу-бизнеса и лидеров мнений. Одним из первых осмотреть экспозицию приехал певец Филипп Киркоров, внимание которого привлекли работы художницы с синдромом Дауна Анны Калининой. Среди других гостей вечера – певец Тимати, исполнители Митя Фомин, ST, T-Killah и Найк Борзов, ресторатор Александр Раппопорт и многие другие.

«Проект был запущен в 2018 году как арт-форум и за семь лет стал одной из крупнейших экспозиций современного искусства в стране. В числе наших участников сегодня — множество известных художников и галеристов, таких как Илья Спиченков (SPICH), Елена Романовская, галереи Form Bronze и ASKERI GALLERY, и другие. Мы также замечаем явный рост числа молодых коллекционеров, которые проявляют интерес не только к традиционным направлениям искусства, но и к новым медиа, включая цифровое искусство. Социально ориентированные проекты также вызывают значительный интерес. В этом году мы зафиксировали продажи произведений, стоимость которых превысила 3 000 000 рублей», – поделился Президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

На территории ярмарки впервые в этом году были представлены стенды дружественных стран, среди которых особо ожидаемым проектом стала экспозиция Персидской секции. Она включала три стенда, каждый из которых раскрывал важные направления современного иранского искусства: персональный стенд Резы Деракшани и два стенда, объединяющие 29 иранских художников.

«Мы всегда осознавали роль культуры в выстраивании отношений между городами и странами. Поэтому на ярмарку “Арт Россия” традиционно приглашаем международных художников. В этом году нам удалось привлечь к участию дружественные страны с их павильонами. Например, в Персидской секции гости смогли познакомиться с разнообразием иранского искусства, а также с высоким уровнем академической подготовки их художников. Однако, я глубоко убеждена, что не только отечественные зрители должны изучать зарубежное искусство, но и иранской аудитории необходимо культурное обогащение, поэтому российские художники должны обязательно поехать в Иран, чтобы представить свои работы, над чем мы сейчас и работаем. Только так начнется развитие культурных связей», — поделилась искусствовед Елизавета Фролова.

На ярмарке также важная роль была отведена детской территории, где 75 юных художников представили свои работы. В дни проведения ярмарки более 1000 детей смогли посетить 125 мастер-классов по созданию работ из современной мозаики, макетов городов будущего, картин в стиле граффити и другие активности. Помимо развлекательной программы для участников «Арт России» проходили образовательные лекции в рамках экспертного стола, где независимые художники и галеристы делились своим опытом и рекомендациями с начинающими авторами.

Отдельно важным событием «Арт России» стало объявление о запуске ярмарки академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд осенью этого года. Проект будет направлен на развитие академического искусства в стране и создание культурной площадки для знакомства широкой аудитории с классическими направлениями. На территории мероприятия он был представлен как промо-павильон, где посетители могли ознакомиться с работами талантливых художников, работающих в академической манере.

В этом году ярмарка «Арт Россия» собрала экспонентов из 11 регионов страны, включая Свердловскую область, Донецкую Народную Республику, Кабардино-Балкарскую Республику, Новосибирскую область, Пермский край, Краснодарский край и другие. Всего на участие в мероприятии было подано 4 000 заявок из различных городов, из которых кураторский отбор прошли 200 талантливых художников.

Как и всегда в дни мероприятия проходил международный арт-форум, программа которого в этом году включала новые форматы. Эксперты междисциплинарных направлений провели дискуссии о взаимосвязи науки и искусства, что стало значимой новацией для участников. Также в первый день на полях форума состоялась дискуссия на тему «Культурная дипломатия: искусство без границ», где государственные деятели и эксперты в области искусства обсудили важность культурного диалога между народами. Второй день был посвящен обсуждениям продаж и работе в сфере искусства. В последний день форума гости узнали о том, как сделать свои произведения востребованным в глазах коллекционеров.

Также в ходе арт-форума проходила торжественная церемония награждения. В этом году стенд Bad Gallery был признан лучшим на ярмарке. Концепция галереи, отражающая двойственность человеческой природы и демонстрирующая как светлые, так и темные стороны искусства, произвела впечатление на совет кураторов. В следующем году Bad Gallery получит возможность участвовать в «Арт России» 2026 бесплатно.

Для справки – «Арт Россия» — крупнейшая российская ярмарка современного искусства и международный арт-форум, основанные в 2020 году Корпорацией «Синергия». Мероприятия ежегодно объединяют на одной площадке в центре Москвы галеристов и независимых художников, коллекционеров и экспертов арт-рынка. За шесть лет на территории ярмарки были представлены 134 галереи и 741 художник. За шесть выпусков ярмарки ее посетили более 150 тысяч человек.

Фото © пресс-служба Корпорации «Синергия»