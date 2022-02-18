Где лучший курс обмена для пары HBAR — LOOM?

Криптоактивы приобретают всё большую популярность в современном мире. Их используют для проведения различных финансовых операций без привлечения посреднических организаций. Для того чтобы обменять одну крипту на другую, необходимо найти обменник с выгодными курсами. Одним из таких является Godex.io. Это профессиональный, безопасный и анонимный ресурс, который не требует регистрации пользователей, планирующих сконвертировать любую криптовалютную пару.

Как проходит процесс обмена крипты на Godex?

Криптобиржа имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, поэтому в его функциональных возможностях сможет разобраться даже начинающий пользователь. Непосредственный процесс конвертации в обменнике Godex отличается простотой и легкостью.

Например, вам потребовалось обменять HBAR на LOOM, то для этого на сайте данного конвертера вам необходимо, в первую очередь, посмотреть курс обмена HBAR к LOOM. Он представлен здесь в формате таблички с различными вариантами ставок, взглянув на которую, вы сразу же сможете увидеть наиболее выгодную из них. При этом, на момент совершения сделки курс на 30 минут фиксируется Godex, и вы можете не волноваться о том, что он в процессе транзакции станет не выгодным. Непосредственная операция обмена HBAR на LOOM выглядит так:

пользователю необходимо до совершения сделки воспользоваться онлайн-калькулятором обменника, чтобы получить предварительный расчет конвертируемой суммы;

убедившись в правильности выбора криптовалютной пары, нужно кликнуть на опцию «Обмен»;

далее указывается номер электронного кошелька, на который ожидается поступление LOOM;

производится перевод необходимой суммы HBAR для обмена;

после проведения конвертации пользователь получает на свой веб-кошелек в кратчайший срок ожидаемое количество LOOM.

Стоит отметить, что Godex отлично защищен благодаря использованию передовых протоколов безопасности и сертификата SSL, гарантирующего, что передаваемая пользователями на ресурс информация не будет перехвачена мошенниками. Кроме того, даже тот минимальный объем данных, которые получает обменник от владельцев крипты, после завершения транзакции удаляется в течение 7 дней.

Почему Godex – лучший обменник сегодня?

Криптобиржа занимает первые позиции многих рейтингов благодаря множеству достоинств:

безлимитные конвертации – крипту можно обменивать в любых количествах без ограничений;

предоставление только самых выгодных и актуальных курсов;

автоматический подбор ставок;

круглосуточное и профессиональное сервисное обслуживание;

более 200 криптовалютных направлений;

проведение транзакций без создания пользователями учетной записи;

непрерывное обновление данных, что позволяет владельцам электронных кошельков получать исключительно актуальную информацию по курсам.

Наиболее всего обменник Godex ценится за анонимность, выгодные ставки и удобство использования. Также, сайт ресурса не перегружен лишней информацией. Пользователям предлагается для удобства конвертации криптовалюты воспользоваться необходимыми финансовыми инструментами, включая онлайн-калькулятор. Основные функциональные опции находятся на главной странице, а дополнительные возможности грамотно размещены по всей платформе.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.