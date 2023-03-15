Где найти аккорды и руководство для самоучки по игре на гитаре

Чтение табулатуры, настройка гитары, следование метроному, аккорды песни Что такое осень, импровизация — все это действия, которые умеет делать гитарист после многих лет обучения.

Обучение игре на гитаре – сложная задача, включающая в себя различные аспекты, не только технические, но и личностные. Чтобы упростить задачу, вы можете положиться на онлайн-учителя, пройти групповые курсы в музыкальной школе или лучше подготовиться, чтобы начать играть самостоятельно!

Курс гитары: научиться играть на гитаре с нуля?

Гитара является одним из самых любимых музыкальных инструментов наряду с фортепиано, но также и одним из самых сложных для изучения, особенно для тех, кто никогда не занимался музыкой.

Прежде чем выбрать гитару, обратитесь за советом в музыкальный магазин или в исследовательские журналы и блоги, редактируемые профессионалами. Вы можете купить шестиструнную гитару онлайн или в физическом магазине. Важно следовать основному принципу: никогда не покупайте гитару, не попробовав ее!

Индивидуальный курс один раз в неделю имеет свою стоимость. В среднем вы можете тратить около 100 тысяч рублей за год. Чтобы сэкономить деньги, вы можете пройти курс в группе и разделить расходы со своими друзьями или другими студентами. Успех в этом случае, безусловно, зависит от умения учителя создать группу однородного уровня или от способности посвятить себя ученикам в соответствии с их конкретными потребностями. При групповых занятиях сложнее найти общее время и день, прогрессировать в одном темпе, все играют на акустической гитаре, так как у всех общие музыкальные вкусы.

Кроме того, есть недорогие онлайн-курсы. Если вы учитесь в режиме видеоконференции, цена не сильно отличается от очных курсов. Наконец, есть бесплатные ресурсы, такие как приложения и учебные пособия на YouTube, которые помогут развеять ваши сомнения. Например, если вы хотите начать играть аккорд G, вы можете найти учебник, в котором показано, как это делать шаг за шагом.

Как научиться играть на гитаре в своем собственном темпе

Нелегко найти фиксированное время, которое можно посвятить изучению игры на гитаре, даже если вы посещаете индивидуальные курсы. Ваш день настолько насыщен, что иногда вы можете посвятить своему увлечению всего 15 минут во время обеденного перерыва или после ужина.

С плотным графиком лучше учиться в одиночестве, чтобы самостоятельно выбирать, сколько времени посвятить своему увлечению, пусть даже всего несколько минут, но постоянно. Практика в течение нескольких минут в день приносит больше пользы, чем посещение отдельных курсов, если только вы уже не приобрели определенную автономию и не нуждаетесь в совете опытного учителя.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.