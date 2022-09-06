Хоумстейджинг от Colife: как создать квартиру мечты без капитального ремонта

Хоумстейджинг — новое слово в оформлении интерьера квартиры. Профессионалы не навязывают капитальный ремонт и не просто “раскидывают подушки” по комнате, а преображают обстановку, делая ее концептуальной, современной и фотогеничной. Команда Colife представила новый проект, с помощью которого хоумстейджеры подготовят любую квартиру к дорогой продаже, быстрой сдаче, или просто для себя помогут сделать ее стильной и уютной с минимальными вложениями.

Плюс хоумстейджинга в том, что не нужно ходить по магазинам мебели и декора, тратить часы на подбор деталей и анализировать современные тренды. По сути это не глобальная переделка квартиры и не косметический ремонт, а стилизация пространства с использованием актуальных элементов.

К сожалению, многие люди считают, что хоумстейджеры не занимаются ничем особенным для жилья, а просто красиво расставляют свечи или разбрасывают подушки. Это далеко не так. Хоумстейджер имеет представление о современных трендах, анализирует пространство и запросы жителей, а также район и дизайны других квартир. Такой специалист прекрасно ориентируется в сочетании цветов, знает все нюансы, как сделать красивый интерьер, а не просто захламлять комнату рандомными дизайнерскими вещами, которые будут смотреться, как дополнительный беспорядок. В арсенале хоумстейджера не только подушки, шторы, свечи, зеркала и картины. Все дело в деталях и сочетаниях, которые индивидуально подбираются под желаемый интерьер, в ход идут и цветы, и статуэтки, и книги, и концептуальные изделия, и вазы, а также менее очевидные элементы и интерьерные вещи.

Те, кто уже обратились к хоумстейджерам Colife, рассказывают, что жизнь глобально меняется в лучшую сторону. «В такое место сразу хочется приглашать друзей, вести социальные сети, искать вдохновение, а качество отдыха повышается, но главное здесь то, что ты каждый день начинаешь просыпаться в хорошем настроении», — рассказал один из жителей, воспользовавшись услугой.

Таким образом можно без капитального ремонта преобразить пространство так, что в нем будет не только приятно находиться и фотографироваться, но и искать вдохновение. Когда дизайнерская рука касается комнаты, в ней появляется дух порядка и творчества. Комната после хоумстейджера выглядит, словно из папки «для вдохновения» в фотобанке, и ее хочется содержать в чистоте.

В первом в России полноформатном коливинге Colife дизайн каждой студии и квартиры оформляют хоумстейджеры. В стенах здания на Бауманской, представляющим собой новый формат жилья, интерьер создан в скандинавском стиле. Здесь каждый житель имеет свою личную студию с персональным санузлом и проводит много времени в общих зонах: коворкинг, кофе поинт, комната отдыха, переговорная и других зонах, где осуществляется нетворкинг, качественный отдых и все предназначено для самореализации и обретения новых друзей. Коливинг — это не просто пространство для аренды жилья, это комьюнити, в котором выстроена своя экосистема, насыщенная общением, поддержкой и событиями.

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