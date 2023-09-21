Часто бывает сложно придумать идею дорогого и интересного подарка, который понравится имениннику. Подбор подарка для обеспеченного человека, у которого, кажется, есть все, становится головной болью и весьма трудной задачей. Элитный алкоголь, изделия ручной работы, серебряная посуда или ювелирные украшения — это те самое найденные банальные варианты, рискующие остаться незаметными среди других подобных подарков. Так как же подарить имениннику бесценные впечатления по той же цене, которые помимо всего прочего еще и останутся в памяти?

Как выбрать подарок, который понравится имениннику

Отличным вариантом эксклюзивного подарка на день рождения для обеспеченной женщины может стать автограф любимого актера или актрисы, личная вещь музыканта или эскиз знаменитого художника. Собственноручные подписи Софи Лорен, Грейс Келли, Мадонны, Клаудии Шиффер или Алена Делона станут роскошным подарком и понравятся даже самой искушенной даме. Только представьте, какое впечатление произведет на девушку такой подарок! Можно не сомневаться, что на праздновании такой подарок будет неповторимым и привлечет внимание не только именинницы, но и гостей праздника!

Подарки мужчинам и женщинам

Для мужчины оригинальным и статусным vip-подарком может стать фотография с автографом всемирно известных личностей — например, Аль Пачино или Юрия Гагарина. Любителя история несомненно впечатлит личный дневник Петра Столыпина или подлинное письмо с автографом Наполеона.

Такой необычный вариант подарка легко подобрать, ориентируясь на хобби или интересы виновника торжества. К примеру, любителю футбола можно преподнести футболку с автографом Лионеля Месси или мяч с подписью Криштиану Роналду и не сомневаться, что подарок понравится. Увлекающийся теннисом человек точно оценит автограф Новака Джоковича, а поклонник классической литературы будет в восторге от фрагмента книги с собственноручным рисунком Федора Достоевского. Сценарий или кадр любимого фильма с автографом популярного актера — беспроигрышный подарок как для члена семьи, так и для партнера по бизнесу или руководства.

Как и где приобрести эксклюзивную вещь

Такие оригинальные подарки можно обнаружить в галереях Stargift, расположенных в Москве. Здесь вы найдёте большой выбор необычных подарков для любого повода, будь то юбилей, свадьба или профессиональный праздник. Коллекция содержит более 1500 уникальных лотов — получится найти отличный презент даже для самого искушенного человека. Экспонаты, оформленные на вкус клиента, отлично впишутся в любой интерьер и, возможно, положат начало новому увлечению одариваемого — коллекционированию.

Менеджеры галереи помогут вам подобрать наилучший вариант подарка для важного для вас человека. Если же физически посетить магазин не представляется возможным, вы можете оформить заказ на официальном сайте с доставкой по всему миру.

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