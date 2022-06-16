История появление игры

Кто и когда придумал карточную игру

В наши дни эта карточная игра является одной из самых популярных карточных игр, наряду с такими, как преферанс, бридж и др.

Кадр из фильма «Большая игра»

По ней проводят спортивные турниры. Этой игре посвящено множество фильмов. Игра часто упоминается в детективных романах отечественных и зарубежных авторов. Но, при всем при этом, ответа на вопрос кто и когда придумал игру нет.

В Европе, Америке и Азии

В Европе игра начала распространяться в середине 16 века. Большей популярностью пользовалась у итальянцев и у испанцев. Развлечение называли «primero». Правила в игре отличались от современных Правда, отдельные источники утверждают, что игра, все же была придумана в Китае чуть ли не в 10 веке. В то время, игра в карты пользовалась популярностью при дворе китайского Императора. Карты вырезали из слоновой кости, и они стоили больших денег. Интересной особенностью правил было и то, что в игре использовалось 5 мастей. Очевидно, в соответствии с традицией, соответствовавших пяти первоэлементам – металл, дерево, вода, огонь, воздух.

Наиболее близким к современным правилам была американская версия игры. Которую, по мнению историков придумали и завезли в начале 19 века в Луизиану французы. Оттуда игра в карты стала распространяться по Америке и за ее пределами. Кстати, в этой версии игры уже использовалась колода на 52 карты, состоящая из 4 привычных нам мастей карт.

Об игре достоверно известно следующее:

Массовое распространение игра получила после Первой мировой войны;

Самый популярный вид – Техасский холдем;

Самый популярный турнир – WSOP;

Самый известный русский писатель, который любил играть в эту игру – Федор Михайлович Достоевский;

Самый легендарный игрок – Дойл Брансон. Он посвятил всю жизнь игре и, считается, что повлиял на формирование ее современных правил. Впрочем, сам Дойл Брансон так не считает и не претендует на авторство;

Считается, что слово «пок*р» произошло от слова «poque». Французы так называли карточную игру с похожими правилами. Впрочем, в точном переводе с английского – пок*р – это кочерга. Такое разночтение вводит историков игры в заблуждение.

Сегодня игра в пок*р в многих странах не считается азартной игрой, а приравнивается к спортивным состязаниям. По всему миру существует множество школ, таких как https://pokeronlinerus.com/osnovy-pokera/, в которых обучают технике и психологии игры. И действительно, как можно считать, что пок*р – это азартная игра, когда она требует от игрока максимум внимания, умения концентрироваться, развивать память для запоминания многочисленных комбинаций карт и безупречно владеть своими эмоциями, выражением лица.

Выражение такое «пок*рфейс» слышали? Нет. Теперь слышали… Наиболее близкий его аналог в русском – это «морда кирпичом». Полезное умение не только в картах, но и в шахматах, и в жизни. Особенно при общении с начальством…

Такая вот краткая история этой игры в карты.

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