КАЛИНИНГРАД: Из космоса — в музей!

Заместитель начальника Центра организации и контроля испытаний ракетно-космической техники космодрома «Байконур» Николай Иванович Кузнецов передал в музей-заповедник «Музей Мирового океана» два флага – Калининградской области и города Калининграда, побывавшие на борту Международной космической станции.

Флаг Калининградской области

Флаг Калининграда

Флаги были отправлены на МКС 2 июня 2022 года в 12:32:20 московского времени с космодрома «Байконур» на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-20». Возвращены на Землю в 13:57:11 по московскому времени 29 сентября 2022 года на борту спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21».

За 3180 часов нахождения в космическом пространстве в ходе выведения на орбиту, пребывания на борту МКС на высоте 410 километров и спуска флаги совершили 2067 оборотов вокруг Земли, пролетев со скоростью 27700 км/ч (7,8 км/сек) более 88 миллионов километров.

Факт пребывания флагов в космическом пространстве зафиксирован на борту МКС печатями российского и американского сегментов, нанесенными на полотнища.

Также Николай Иванович передал в музей копии пропусков на «Байконур» с именами первых космонавтов: первого человека в космосе – Юрия Гагарина, первого человека в открытом космосе – Алексея Леонова, первой женщины в космосе – Валентины Терешковой и первого гражданского человека в космосе – Виктора Пацаева.

Все эти предметы дополнят новую выставку «Космос. Вызов!», которая откроется на борту НИС «Космонавт Виктор Пацаев» в этом году.

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