Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUКаждый третий россиян дарит на праздники классическую литературу

Каждый третий россиян дарит на праздники классическую литературу

T1
By T1
89
читающая книги
Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

В преддверии Нового года книжный сервис “КИОН Строки” и МТС Банк решили выяснить, какую литературу россияне чаще всего дарят на праздники своим близким, а также узнать, люди какого знака зодиака делают это чаще всего. 48% считают, что книги являются лучшим подарком и дарят их своим близким, а знаком зодиака, покупающим больше всего книг в декабре, стали раки.

Книжный сервис “КИОН Строки” выяснил, согласны ли россияне с утверждением, что книга — лучший подарок. 48% респондентов признались, что действительно так считают и дарят литературу своим близким. При этом 35% согласны с этим утверждением, но не выбирают книги в качестве подарка, а ещё 10% считают, что есть варианты лучше, однако всё равно дарят литературу друзьям и родственникам.

В ходе исследования также выяснилось, литературу в каком жанре россияне предпочитают дарить. Каждый третий (36%) признался, что выбирает классическую литературу, 24% триллеры и детективы, 19% фэнтези и фантастику, а 11% любовные романы.

Если среди ваших друзей, коллег и родственников есть раки, водолеи или весы, то с большой вероятностью на Новый год вы можете получить в подарок книгу. По данным аналитиков МТС Банка в декабре 2025 года среди знаков зодиака чаще всего покупки в книжных магазинах совершали раки – 9,6% транзакций в этой категории принадлежит именно им. Также в пятерку вошли: водолеи – 8,9% покупок, весы – 8,6%, скорпионы – 8,5% и овны – 8,3%. Реже всего покупали книг близнецы – 7,3%, тельцы – 7,6% и козероги – 7,7%.

Предыдущая статья
Современная русская проза на 80% «тревожнее» классики
Следующая статья
Что любили цари

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru