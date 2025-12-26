Оплата публикаций

В Москве обсудили роль женщин в волонтерском движении поддержки СВО и защите прав семей

герои отечества женский взгляд

В Москве прошёл форум «Герои Отечества. Женский взгляд», организованный главой муниципального округа Зюзино Викторией Шатовой при поддержке префектуры ЮЗАО. Мероприятие объединило представителей власти, общественников, духовенства и волонтеров для обмена опытом и решения актуальных задач в сфере поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Форум открыла заместитель префекта ЮЗАО Зиля Хубаева. С приветственными словами к участникам обратились академик РАХ и депутат муниципального округа Коньково Юрий Менчиц и проректор по патриотическому воспитанию, генерал-майор Николай Тутрин. Они единодушно отметили неоценимый вклад женского волонтерского движения в общее дело.

Глава Бердянского муниципального округа Алексей Кичигин, в прошлом командир казачьего батальона, выразил большую благодарность волонтерам и неравнодушным людям, а также рассказал несколько ситуаций, как он вместе с волонтерами помогал раненным.

герои отечества - зюзино - форум

Ключевой темой форума стала не только гуманитарная, но и правозащитная функция тыла. Заместитель прокурора ЮЗАО Мария Петрушина и прокурор Зюзинской межрайонной прокуратуры Евгения Кречетова проинформировали о большом потоке обращений от военнослужащих и членов их семей. Модератор форума Виктория Шатова обсудила с надзорным ведомством возможность о создании рабочего механизма для решения проблем, связанных с получением льгот и социальных гарантий. Обе стороны готовы к активному взаимодействию. Личный опыт представила Ирина Долматова, супруга мобилизованного, подчеркнувшая важность поддержки на уровне семьи.

Духовную и практическую составляющую волонтерской работы осветили протоиереи Сергий Звонарев и Владимир Быстрый, рассказавшие о деятельности приходских общин. Участницы из Донецка, Курска и различных районов Москвы представили успешные практики организации помощи, от плетения маскировочных сетей в жилых домах до снабжения передовой техническими средствами и создания учебных центров.

Участники форума из Москвы, исторических территорий и других регионов поделились уникальными кейсами: от организации производства в домашних условиях и разработки инновационных станков до работы в зонах непосредственных боевых действий, требующей специальной медицинской и тактической подготовки. Отдельной темой стало обсуждение качества протезирования и необходимость комплексного подхода к возвращению раненых бойцов к полноценной жизни.

Форум – это значимый шаг в систематизации женского волонтерского движения, доказав, что эффективная тыловая поддержка строится на организованности, правовой грамотности и глубоком личном участии. Форум «Герои отечества. Женский взгляд» планируется проводить в дальнейшем.

Фото: пресс-служба В.Л. Шатовой

