Музыкальные лейблы выпустили новогодние треки, исполненные собаками

К премьере комедийного сериала «Жека Рассел», которая состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН» в Новый год, команды КИОН и ON Лейбла (входит в ON Медиа) подготовили для всех зрителей новогодний музыкальный подарок — любимые новогодние треки, исполненные джек-рассел терьером.

В макси-сингл вошли три музыкальные вариации на праздничные композиции: «We Wish You a Merry Christmas», «Jingle Bells» и «В лесу родилась ёлочка». Автором релиза выступил ON Лейбл, а сама подача отсылает к главному герою сериала «Жека Рассел»: скромному бухгалтеру Жене, превращенному в джек-рассел-терьера своей возлюбленной.