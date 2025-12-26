Оплата публикаций

Pop-up зона фильма «Сказка о царе Салтане» открылась в рамках выставки «Жили-Были: Царство русской сказки»

Pop-up зона фильма «Сказка о царе Салтане» открылась в рамках выставки «Жили-Были: Царство русской сказки». Фото: Алексей Калиновский

На выставке «Жили-Были. Царство русской сказки» в ЦСИ «ВИНЗАВОД» начала работу интерактивная pop-up зона, посвященная предстоящей премьере фильма «Сказка о царе Салтане». Специальный раздел стал частью обновленной экспозиции, которая работает с октября 2025 года, и приглашает зрителей увидеть, как пушкинская история переходит из книги и культурной памяти в современный кинематограф.

Открытие нового зала выставки посетили создатели и главные герои фильма: продюсер и режиссер Сарик Андреасян, актер Алексей Онежен, актриса Алиса Кот.

Новая pop-up зона построена вокруг идеи «жизни сюжета» во времени: знакомая с детства сказка меняет форму, но сохраняет узнаваемость. В разные эпохи она существовала как печатная история с иллюстрациями, как часть советской материальной культуры и повседневности, а сегодня получает новую «оболочку» — масштабную экранную версию. Именно это движение от текста к визуальному миру кино и предлагается увидеть посетителям выставки.

Центральное место в пространстве занимают величественные декорации, созданные специально для фильма  — трон Гвидона и домик белочки, знакомые по пушкинскому сюжету и получившие новое воплощение в киноязыке. Они помещают сказочные образы в контекст современной визуальной культуры, основанной на эффекте погружения. Вместе с редкими иллюстрированными изданиями сказки и другими экспонатами из фильма эти объекты показывают, как каждое время по-своему рассказывает и «оформляет» одну и ту же историю — от книги до кино.

На выставке представлены подлинные наряды главных героев: Царя, Царицы, Гвидона, Бабарихи, Черномора и Царевны Лебеди, созданные вручную специально для фильма.

