Что любили цари

Неизвестный русский художник. Великие князья Александр и Михаил Николаевичи, дети Николая I, в форме лейб-гвардии Гусарского полка.
В музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «Романовы. Из Петергофа в Москву».

Романовы – царская династия, насчитывающая не одно десятилетие. История её сложная, интересная. Коломенское, Кострому и Петергоф связывает история виднейших представителей царской России. Каждый – правитель особенный, внесший свой вклад в развитие Отечества.

Петр I – создатель регулярной армии и флота, любитель западных технологий. Кораблестроение, медицина, точные и естественные науки, новый образ быта характеризуют правление данного императора, давшего России совершенно новый вектор развития.

Екатерина II – любительница философии, матушка просвещения, ведущая переписку с Дени Дидро и другими видными представителями той эпохи. Литература, история, изобразительное искусство были ей совершенно не чужды. Убедиться в этом помогут образцы великолепной живописи.

Елизавета Петровна подарила России Императорский фарфоровый завод, его изделиями тоже можно полюбоваться в залах экспозиции. Александр III предпочитал садоводство и охоту, впрочем, собирал он и редкие книги. 800 предметов – от костюмов до редких икон, игрушек, гравюр, столовых приборов представлено на выставке. Все – так или иначе – повлияли на развитие искусства, производства, торговли, спорта, кулинарии, научной мысли в нашей истории.

Марина АБРАМОВА

