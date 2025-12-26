Оплата публикаций

Цитаты из «Брата», что живут в соцсетях

сергей бодров - брат
Фото: пресс-служба KION

Ко дню рождения Сергея Бодрова онлайн-кинотеатр «КИОН» и аналитическая компания «Медиалогия» провели совместное исследование и выяснили, какие фразы из дилогии «Брат» россияне вспоминают чаще всего. Самая растиражированная цитата Данилы Багрова — вопрос «А в чем сила, брат?».

За период с 1 января по 15 декабря 2025 года аналитики зафиксировали 444 тыс. упоминаний фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» в русскоязычном сегменте социальных медиа: ВК, OK, Telegram, MAX, TikTok, Rutube, Дзен, YouTube и другие платформы.

По результатам исследования, самой популярной фразой стал вопрос героя Сергея Бодрова в фильме «Брат 2»: «А в чем сила, брат?» — она упоминается в 160,8 тыс. сообщений. На втором месте — фраза того же героя, но произнесенная в первом фильме: «Не брат ты мне», процитированная в медиа 55,3 тыс. раз. Замыкает тройку развернутый монолог из «Брата 2» о правде и деньгах — 13,1 тыс. упоминаний. Все эти слова стали афоризмами, живущими своей жизнью на просторах сети.

В десятку часто цитируемых вошли также и другие реплики из двух фильмов:

  • «Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси, мы домой летим!»;
  • «Город — это злая сила…»;
  • «Поживешь подольше — увидишь побольше»;
  • «Кто брата тронет — завалю!»;
  • «Я за тобой. Русские на войне своих не бросают»;
  • «А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней»;
  • «Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше»

Фильмы и герои Алексея Балабанова продолжают жить в современной поп-культуре: их цитируют в соцсетях, используют в мемах, ссылаются на них в музыкальных треках и рекламных образах.

В 2025 году вышла документальная лента «Брат навсегда», в которой рассказывается история создания фильма-эпохи глазами очевидцев и участников событий. Как появился подлинный герой своего времени и в чем сила Данилы Багрова? Почему его образ немыслим без фигуры самого Сергея Бодрова и как дилогия стала настолько успешной? Байки со съемок, уникальные кадры и комментарии экспертов — в честном проекте, который доступен в онлайн-кинотеатре «КИОН».

