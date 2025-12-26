Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUТоп читаемых книг в 2025 году

Топ читаемых книг в 2025 году

T1
By T1
118

Книжный магазин «Библио-Глобус» подвел итоги продаж за год и представил список самых популярных и приобретаемых книг в уходящем году:

В сегменте «Художественная литература»:

  • Виктор Пелевин «A Sinistra |»
  • Владимир Мединский «Стена»
  • Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра»
  • Гузель Яхина «Эйзен»
  • Захар Прилепин «Тума»
  • Александра Маринина «Посох двуликого Януса»
  • Дина Рубина «Дизайнер Жорка. Книга вторая. Серебряный рудник»
  • Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут»
  • Анджей Сапковский «Перекресток воронов»
  • Лоран Гунель «Бог всегда путешествует инкогнито»
  • Алексей Иванов «Вегетация»
  • Франческа Джанноне «Почтальонша»
  • Сергей Лукьяненко «Седьмой»
  • Сьюзен Коллинз «Рассвет Жатвы»
  • Евгений Водолазкин «Лавр»

В сегменте «Нон-фикшн»

  • Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере»
  • Эрих Фромм «Искусство любить»
  • Клайв Льюис «Письма Баламута. Баламут предлагает тост»
  • Джеймс Клир «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих»
  • Даниэль Канеман «Думай медленно… решай быстро»
  • Пётр Лупенко «Депрессия: выход есть»
  • Ганс Юрген Айзенк «Тесты Айзенка. IQ. Перезагрузка мозга»
  • Ольга Примаченко «К себе нежно»
  • «Притчи»
  • Елена Комиссарова «Прогулки по Москве с учителем литературы»
  • Игумен Нектарий «Что нам нужно для счастья? Как не прожить чужую жизнь»
  • Максим Ильяхов «Большая книга про работу: Как не страдать в найме и успевать жить»
  • Рик Рубин «Из ничего: искусство создавать искусство»
  • Андрей Колесник «Мудрость веков. 1000 самых важных мыслей в истории человечества»
  • Александр Васькин «В переулках Арбата. Прогулки по центру Москвы»

В сегменте «История»

  • Кир Булычев «Тайны Руси. Тайны Российской империи»
  • Елена Вавилова «Нетворкинг для разведчиков»
  • Владимир Мединский «Война. Мифы СССР. 1939-1945»
  • Николай Стариков «Русские не сдаются: жизнь за Россию»
  • Владимир Мединский «Рассказы из русской истории. XVIII век»
  • Дэвид Оманд «Прицельное мышление: Принятие решений по методикам британских спецслужб»
  • Кир Булычев «Тайны Древнего мира. Тайны античного мира»
  • Кир Булычев «Тайны XIX века. Тайны морей и островов»
  • Збигнев Бжезинский «Великая шахматная доска»
  • Святослав Рыбас «Три заговора КГБ»
  • Юваль Ной Харари «Sapiens. Краткая история человечества»
  • Кир Булычев «Тайны Средневековья. Тайны Нового времени»
  • Валентин Кульчицкий «Кодекс чести русского офицера»
  • Ольга Муравьева «Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России — современным родителям»
  • Густав Лебон «Психология народов и масс»

В сегменте «Детская литература»

  • Антуан Сент-Экзюпери «Маленький принц» (с рисунками автора)
  • Книжки — задвижки. «Мама, папа и малыш. Домашние животные»
  • «Занимательная таблица умножения»
  • Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень»
  • Тактильные сказки. «Колобок»
  • Фрауке Шойнеманн «Агент на мягких лапах»
  • «Теремок Интерактивная сказка»
  • Андрей Жвалевский «Время всегда хорошее»
  • Тактильные сказки. «Заюшкина избушка»
  • Корней Чуковский «Сказки»
  • Самуил Маршак «Вот какой рассеянный»
  • Ханс де Беер «Ларси и его друзья. Большая книга про маленького медвежонка»
  • Виктория Ледерман «К доске пойдёт… Василькин!»
  • Лариса Маврина «Узоры России. Наши традиции»
  • Алессандро Гатти «Коты-детективы. Бесстрашная команда. Кто подставил Жана Усача?»

В сегменте «Искусство»

  • «Русский цвет»
  • Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»
  • Николай Цискаридзе «Мой театр. Книга первая»
  • Аре Бреан «Музыка и мозг: Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект»
  • Джорджо Вазари «Жизнеописания»
  • Дмитрий Донской «Мемуары фотографа Президента»
  • Николай Цискаридзе «Мой театр. Книга вторая»
  • Алина Аксёнова «История искусств. Просто о важном»
  • Наталья Кортунова «Знаки, символы и аллегории в живописи»
  • Уилл Гомперц «Непонятное искусство»
  • Виталий Дубинин «Это серьезно и несерьезно. Авторизованная биография бас-гитариста группы «Ария»»
  • Рене Менар «Мифы в искусстве старом и новом»
  • Дмитрий Антонов «Нимб и крест: как читать русские иконы»
  • Евгения Шестакова «Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи»
  • Пётр Гнедич «Импрессионисты»

В сегменте «Литература на иностранных языках»

  • Антуан Сент-Экзюпери «Маленький принц» (французский)
  • Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень» (английский)
  • Лаура Эскивель «Шоколад на крутом кипятке» (испанский)
  • Труман Капоте «Завтрак у Тиффани» (английский)
  • Франсуаза Саган «Через месяц, через год» (французский)
  • Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества» (испанский)
  • «Французский шутя. 200 анекдотов для начального чтения» (французский)
  • Анна Тейлор «Простые рассказы» (английский)
  • Анна Гавальда «Я ее любил. Я его любила» (французский)
  • Эльза Хольмлунд Минарик «Маленький медвежонок» (английский)
  • «Испанский шутя. 100 анекдотов для начального чтения» (испанский)
  • Агата Кристи «Десять негритят» (английский)
  • «20 лучших американских рассказов» (английский)
  • Стефан Цвейг «Новеллы» (немецкий)
  • Марк Леви «Между небом и землей» (французский)
Предыдущая статья
Цитаты из «Брата», что живут в соцсетях
Следующая статья
Музыкальные лейблы выпустили новогодние треки, исполненные собаками

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru