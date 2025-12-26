Топ читаемых книг в 2025 году

Книжный магазин «Библио-Глобус» подвел итоги продаж за год и представил список самых популярных и приобретаемых книг в уходящем году:
В сегменте «Художественная литература»:
- Виктор Пелевин «A Sinistra |»
- Владимир Мединский «Стена»
- Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра»
- Гузель Яхина «Эйзен»
- Захар Прилепин «Тума»
- Александра Маринина «Посох двуликого Януса»
- Дина Рубина «Дизайнер Жорка. Книга вторая. Серебряный рудник»
- Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут»
- Анджей Сапковский «Перекресток воронов»
- Лоран Гунель «Бог всегда путешествует инкогнито»
- Алексей Иванов «Вегетация»
- Франческа Джанноне «Почтальонша»
- Сергей Лукьяненко «Седьмой»
- Сьюзен Коллинз «Рассвет Жатвы»
- Евгений Водолазкин «Лавр»
В сегменте «Нон-фикшн»
- Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере»
- Эрих Фромм «Искусство любить»
- Клайв Льюис «Письма Баламута. Баламут предлагает тост»
- Джеймс Клир «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих»
- Даниэль Канеман «Думай медленно… решай быстро»
- Пётр Лупенко «Депрессия: выход есть»
- Ганс Юрген Айзенк «Тесты Айзенка. IQ. Перезагрузка мозга»
- Ольга Примаченко «К себе нежно»
- «Притчи»
- Елена Комиссарова «Прогулки по Москве с учителем литературы»
- Игумен Нектарий «Что нам нужно для счастья? Как не прожить чужую жизнь»
- Максим Ильяхов «Большая книга про работу: Как не страдать в найме и успевать жить»
- Рик Рубин «Из ничего: искусство создавать искусство»
- Андрей Колесник «Мудрость веков. 1000 самых важных мыслей в истории человечества»
- Александр Васькин «В переулках Арбата. Прогулки по центру Москвы»
В сегменте «История»
- Кир Булычев «Тайны Руси. Тайны Российской империи»
- Елена Вавилова «Нетворкинг для разведчиков»
- Владимир Мединский «Война. Мифы СССР. 1939-1945»
- Николай Стариков «Русские не сдаются: жизнь за Россию»
- Владимир Мединский «Рассказы из русской истории. XVIII век»
- Дэвид Оманд «Прицельное мышление: Принятие решений по методикам британских спецслужб»
- Кир Булычев «Тайны Древнего мира. Тайны античного мира»
- Кир Булычев «Тайны XIX века. Тайны морей и островов»
- Збигнев Бжезинский «Великая шахматная доска»
- Святослав Рыбас «Три заговора КГБ»
- Юваль Ной Харари «Sapiens. Краткая история человечества»
- Кир Булычев «Тайны Средневековья. Тайны Нового времени»
- Валентин Кульчицкий «Кодекс чести русского офицера»
- Ольга Муравьева «Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России — современным родителям»
- Густав Лебон «Психология народов и масс»
В сегменте «Детская литература»
- Антуан Сент-Экзюпери «Маленький принц» (с рисунками автора)
- Книжки — задвижки. «Мама, папа и малыш. Домашние животные»
- «Занимательная таблица умножения»
- Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень»
- Тактильные сказки. «Колобок»
- Фрауке Шойнеманн «Агент на мягких лапах»
- «Теремок Интерактивная сказка»
- Андрей Жвалевский «Время всегда хорошее»
- Тактильные сказки. «Заюшкина избушка»
- Корней Чуковский «Сказки»
- Самуил Маршак «Вот какой рассеянный»
- Ханс де Беер «Ларси и его друзья. Большая книга про маленького медвежонка»
- Виктория Ледерман «К доске пойдёт… Василькин!»
- Лариса Маврина «Узоры России. Наши традиции»
- Алессандро Гатти «Коты-детективы. Бесстрашная команда. Кто подставил Жана Усача?»
В сегменте «Искусство»
- «Русский цвет»
- Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»
- Николай Цискаридзе «Мой театр. Книга первая»
- Аре Бреан «Музыка и мозг: Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект»
- Джорджо Вазари «Жизнеописания»
- Дмитрий Донской «Мемуары фотографа Президента»
- Николай Цискаридзе «Мой театр. Книга вторая»
- Алина Аксёнова «История искусств. Просто о важном»
- Наталья Кортунова «Знаки, символы и аллегории в живописи»
- Уилл Гомперц «Непонятное искусство»
- Виталий Дубинин «Это серьезно и несерьезно. Авторизованная биография бас-гитариста группы «Ария»»
- Рене Менар «Мифы в искусстве старом и новом»
- Дмитрий Антонов «Нимб и крест: как читать русские иконы»
- Евгения Шестакова «Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи»
- Пётр Гнедич «Импрессионисты»
В сегменте «Литература на иностранных языках»
- Антуан Сент-Экзюпери «Маленький принц» (французский)
- Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень» (английский)
- Лаура Эскивель «Шоколад на крутом кипятке» (испанский)
- Труман Капоте «Завтрак у Тиффани» (английский)
- Франсуаза Саган «Через месяц, через год» (французский)
- Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества» (испанский)
- «Французский шутя. 200 анекдотов для начального чтения» (французский)
- Анна Тейлор «Простые рассказы» (английский)
- Анна Гавальда «Я ее любил. Я его любила» (французский)
- Эльза Хольмлунд Минарик «Маленький медвежонок» (английский)
- «Испанский шутя. 100 анекдотов для начального чтения» (испанский)
- Агата Кристи «Десять негритят» (английский)
- «20 лучших американских рассказов» (английский)
- Стефан Цвейг «Новеллы» (немецкий)
- Марк Леви «Между небом и землей» (французский)