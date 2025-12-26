Современная русская проза на 80% «тревожнее» классики

«Словом года – 2025» была названа «тревожность», согласно данным импринта «Лингва». Книжный сервис Литрес проанализировал лексический состав русской классики и современной прозы и выяснил, какая литература является более «тревожной». Первенство одержала современная отечественная проза: «слово года» и производные от него встречаются в ней на 80% чаще, чем в классике. Самым «тревожным» классическим произведением оказался роман Максима Горького «Жизнь Клима Самгина», из современных – TRANSHUMANISM INC. Виктора Пелевина.

В декабре импринт «Лингва» (входит в АСТ), издательство «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» назвали победителя проекта «Слово года – 2025» – им стала «тревожность». В связи с этим книжный сервис Литрес сравнил лексику отечественных произведений классики и современной прозы. В выборку вошли топ-1000 (классика – по количеству бесплатных взятий и проданных экземпляров, современная – по количеству проданных экземпляров) книг из каждой категории за последние пять лет (01.01.2021 – 14.12.2025). Методом количественного контент-анализа была определена частота использования слова «тревожность» и его производных в обеих группах текстов. Хотя бы один раз тематическая лексика встречается в 53% классических произведений и в 84% – современных. Русская проза конца ХХ – начала ХХI опережает классику и по частотности упоминаний слова «тревожность» на 80%.

Для каждого из двух периодов Литрес составил рейтинг самых «тревожных» книг –– тех, в которых «слово года» встречается чаще всего. Топ классических произведений возглавил незавершённый роман Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» о революционных событиях в России. В нём слово «тревожность» и его производные используются на 3 500% чаще, чем в среднем в русской классике. На второй строчке – сборник Владимира Короленко «Слепой музыкант» (100%), на третьем – роман Ивана Шмелёва «Пути небесные» (92%). Топ-5 замыкает «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского и «Три страны света» Николая Некрасова и Авдотьи Панаевой (по 90%).

Самым «тревожным» произведением в современной русской прозе оказалась серия книг Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC. Частота упоминания «слова года» в ней на 177% превышает средний показатель по современной литературе. Второе место – у «Сердца хирурга» Фёдора Углова (117%), третье – у «Русской канарейки» Дины Рубиной (92%). Также в топ-5 вошли романы Ирины Богдановой «Жизнь как на ладони. Книга 2» и «Многая лета» (по 78%).