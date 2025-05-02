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Аксиос!

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Космическое путешествие на белых медведях. Маргарита Гришнина

editor
By editor
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космическое путешествие на белых медведях

Художник Маргарита Гришнина, 11 лет. Космическое путешествие на белых медведях. Бумага, гуашь, мелки, фломастеры. 2023. | Россия, Краснодарский край, г. Ейск. МБОУ СОШ № 15 г. им. Героя СССР С.Д. Малого г. Ейска Краснодарского края. Преподаватель Наталья Юрьевна Худобина. Номинация: графика.

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