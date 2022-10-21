Мастерская Zoletto – формула идеального костюма

Умение хорошо одеваться – настоящее искусство. Каждый по-разному находит свой удачный вариант. Люди, которые выбирают одежду «с конвейера», должны понимать, что такой пошив рассчитан на среднестатистического потребителя, имеет бюджетную стоимость. Альтернативный вариант – красивые и более дорогие вещи с подиума. Они намного лучше смотрятся, однако цена довольно высокая. К тому же иногда модели требуют подгонки под нестандартную фигуру. Есть и другое решение. Например, мужское ателье Zoletto предлагает изготовление костюмов для представителей сильного пола с учетом индивидуальных требований.

Стратегия компании

Обстановка бутика-ателье Zoletto погружает посетителя в атмосферу стильного мужского клуба, созданную для избранных личностей, тем самым доказывая свое главное предназначение: производить изделия по индивидуальным меркам, учитывать особенности фигуры, выделять и подчеркивать имеющиеся достоинства.

Слаженная команда работает на рынке с 2018 года. Главной задачей компании является изготовление на заказ. В ателье можно выбрать:

высококачественные деловые костюмы (жилеты, классические двойки, тройки);

модные смокинги, стильные пиджаки;

комплекты на свадебные торжества.

Мужское ателье Zoletto – лидер в быстром и качественном изготовлении швейной продукции в Москве. Оно ставит перед собой амбициозные цели и реализует их на деле. Благодаря этому в каждом костюме клиент будет выглядеть на миллион, причем в любой ситуации!

Что такое индивидуальный пошив

Целью мастерской Zoletto является удовлетворение личных потребностей клиентов, а не очередное исполнение заказа. Для создания уникального образа будет пошита актуальная модель из лучших материалов. При изготовлении качественного мужского костюма используются только проверенные составляющие:

натуральные или смесовые ткани премиум-класса;

прочные нитки;

модная фурнитура и отделка.

В основе изготовления продукции лежат технологии МТМ (Made-to-measure) и Bespoke (в основном ручной труд). Они гарантируют идеальную посадку выбранной модели. Особенность сотрудничества с фирмой состоит в следующем: если владелец костюма слегка поправится или похудеет, работники ателье сделают «регулировочные швы». Необходимая коррекция обойдется абсолютно бесплатно (при условии, что с момента заказа прошло не более года).

Пошив по технологии MTM

Метод Made-to-measure представляет собой слаженный процесс изготовления одежды, в котором успешно сочетаются качественное фабричное производство и кропотливый ручной труд. Этот вариант предполагает пошив предметов гардероба с учетом индивидуальных параметров человека. Снятые с заказчика мерки являются корригирующими данными, вносятся в типовые (готовые) лекала.

Внедрение современной технологии Made-to-measure избавит от необходимости постоянного подгона или многочисленных надоедливых примерок. Лекала как бы «подстраиваются» под заказчика, что позволяет учесть особенности телосложения, причем правки могут проводиться до 360 раз. Благодаря этому время изготовления значительно сокращается, а уровень исполнения стремится к идеалу.

Интересно! Компания постоянно развивается, она входит в топ-10 лучших индивидуальных швейных заведений по версии печатного издания журнала GQ.

Ателье-бутик Zoletto – амбассадор среди ведущих производителей костюмных тканей

Безупречный вид готовой продукции обеспечивает основа костюма. Секрет успеха состоит в использовании самых лучших натуральных шерстяных полотен (из представленных на мировом рынке текстиля). Эти ткани премиум-класс также применяются для пошива коллекций законодателей мужской моды в классических стилях Canali, BRIONI, Kiton. Компания имеет долгосрочные контракты с поставщиками с надежной репутацией. Это такие ведущие торговые марки, как Holland And Sherry, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Ariston, Dormeuil, Drago.

Специалисты фирмы подбирают товары с учетом целевого предназначения одежды, актуальных принтов, сочетания предметов гардероба, особенностей телосложения разных фигур, модных тенденций, статуса посетителей.

Почему стоит запланировать встречу со стилистом

Сотрудничество с компанией можно условно разделить на несколько этапов:

На встрече со стилистом ведется подбор фасона (по пожеланию клиента). Выбирается стиль исполнения, зачастую отвечающий модным тенденциям. Утверждается тип материала, качество фурнитуры, отделка. Обсуждаются задачи, которые возлагаются на одежду, особенности телосложения. На подготовительном этапе происходит снятие контрольных мерок. Пошив индивидуального костюма по технологиям Made-to-measure и Bespoke длится от 1 до 1,5 месяца. По истечении этого срока назначается примерка. Заключительный этап – покупка готового изделия.

Сделав заказ сейчас, посетитель получает возможность примерить свой костюм «с иголочки» уже через 1–1,5 месяца.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.