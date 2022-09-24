23 сентября 2022 года медиа портал «А у Вас?» и редакция СМИ АртМосковия готовят к выпуску календарь «Осеннее Равноденствие: Культура Экологии». Новый календарь из цикла «Равноденствие» выходит в канун Осеннего равноденствия при поддержке Издательского Дома «Аксиос». Официальными партнерами календаря «Осеннее равноденствие: Культура Экологии» выступили Московское региональное отделение Союза Журналистов России, Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), Международный форум по ветроэнергетике РАВИФОРУМ’2022.

Александра Попандопуло. «Оберегая». Пушкин. Россия

Третий календарь из серии «Равноденствие» носит название «Культура Экологии» и отсылает к идее о защите окружающей среды посредством осознанного и бережного отношения к природе, где авторы проекта, рассуждают о самом понятии «Культура экологии» и демонстрируют, как современные художники с помощью своих произведений привлекают внимание к острым проблемам в области охраны окружающей среды, и одновременно с этим подчеркивают хрупкость и красоту нашего мира.

Отсылки к прошлому подсказывают нам, что термин «Культура» в античные времена выражал понятие «внутренней культуры», «культуры души». Любопытно, что изначально данное понятие было напрямую связано с возделыванием земли, к которой должно было относиться ответственно и «с душой». В современном мире много говорят про заботу об экологии в контексте тренда XXI века: устойчивого развития и подстраивания всех процессов в мире под принцип построения новых «экосистем». Слияние живого и искусственных миров. Широко развиты различные волонтерские движения. По мнению создателей проекта «Равноденствие» забота о природе должна носить не одноразовый характер в рамках акций, а быть продиктована «внутренней культурой» людей.

К сожалению, путешествуя по миру, на практике видишь, как жители Земли не жалеют землю на своей малой Родине: как загрязняют воду химией; сколько мусора оставляют за собой. Про осознанность говорить в данном случае не приходится, взрослых людей не переделать, не переучить, но тронуть их сердца прекрасными художественными произведениями можно, особенно если это страница в календаре, и изображенная на ней картина целый месяц привлекает внимание человека.

«Календарь «Осеннее равноденствие: Культура Экологии» — малая толика того, что мы можем сделать к привлечению внимания к теме бережного отношения к природе, но хоть это капля в океане, тем не менее, вода камень точит, и я верю в то, что точечные действия неравнодушных людей по всей Земле в результате откроют глаза многим людям и пробудят в них «культуру экологии». Искусство – самый лучший передатчик для понимания жизненно важных вещей, от которых Человек как часть Природы полностью зависим, пока он жив. Оберегая планету Земля, человек по факту оберегает самого себя. Именно поэтому графическую картину «Оберегая» молодого художника Александры Попандопуло мы выбрали на обложку календаря «Осеннее равноденствие: Культура Экологии». А так как общепринято, что Земля круглая, мы вспомнили слова итальянского философа и физика Галилео Галилея «И все-таки она вертится!»», – комментирует Дарья Гордеева, руководитель Арт-кластера медиа портала «А у Вас?», соавтор проекта «Равноденствие».

Итальянские мастера и в этот раз охотно откликнулись на наше приглашение принять участие в новом проекте «Равноденствие» и для осеннего календаря всемирно известные фотохудожники Энцо Розамилия и Джино Турина представили свои произведения.

«Во время обустройства моей фотолаборатории я обнаружил приличное количество сломанных вещей, которые уже вышли из моего употребления. Но прежде чем они отправились в мусор, у меня возникла идея переработать эти предметы и сделать их произведениями искусства. Я погрузил предметы в жидкий бетон, затем раскрасил их и сфотографировал в воде ручья», – делится своим мнением итальянский фотохудожник Энцо Розамилия.

Кстати, иззвестный итальянский художник поддерживает Россию в вопросах экологии. В 2017 году состоялась персональная выставка Энцо Розамилия у самых стен Кремля, на Манежной площади.

15 работ, посвящённых окружающему миру, были представлены в рамках Российской недели экологии под руководством Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Одна картина из данной экологической серии вошла в календарь «Осеннее равноденствие: Культура Экологии».

В подготовке календаря «Осеннее равноденствие: Культура Экологии» приняли участие художники из России, Италии и Франции: Арт-дуэт «МАСтер и КАтерина» (г. Москва), Александра Попандопуло (г. Пушкин), Екатерина Чигодаева (г. Москва), Елизавета Малинина (г. Новосибирск), Энцо Розамилия (Италия), Джино Турина (Италия), Евгений Титов (Франция).

Экологическое благополучие планеты напрямую связано с каждым из нас, насколько Человек любит себя, настолько он способен любить Землю и жить в ладу с Природой, «Оберегая» наш хрупкий мир.

«Творческий проект «Равноденствие» задумывался нами, в годы ковидного карантина и ограниченного перемещения людей по улицам городов. Все помнят, что в это время число культурно-массовых мероприятий было сведено до минимума. Запуская творческий конкурс, ориентированный на художников и фотохудожников, мы постарались в необычной форме — перекидного календаря на 13 месяцев, привлечь внимание к их творчеству. Кто-то подумает, что число 13 несчастливое, а для кого-то наоброт — приносит счастье. Трудно сказать, какую смысловую нагрузку несет это число, в нашем случае, оно привлекает внимание. И, мы рады, что наш проект «Равноденствие» привлёк внимание мастеров визуальных искусств международного уровня! Это был хороший старт и я, в свою очередь, надеюсь, что конкурсный проект «Равноденствие» в будущем получит должное развитие и привлечет внимание более широкой аудитории в будущем», – говорит соавтор проекта, главный редактор СМИ АртМосковия Ольга Неснова.

Для справки:

Особенность проекта «Равноденствие» – сетка календаря формируется от Дня равноденствия текущего года до соответствующего Дня равноденствия следующего года. Цель конкурса – привлечение внимания к актуальным вопросам в жизни общества через современное изобразительное искусство, популяризация творчества, информационная поддержка участников конкурса. Конкурс позиционируется как непрерывный, в год выпускаются 4 календаря с художественными произведениями участников.

С работами участников предыдущих конкурсов, посвященных Дням равноденствия, можно ознакомиться по ссылкам ниже. В них принимали участие фотохудожники и художники из России, Италии, Бельгии:

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В латинских источниках впервые слово «Культура» встречается в трактате о земледелии Марка Порция Катона Старшего (234—148 годы до н. э.) De Agri Cultura (около 160 года до н. э.) — самом раннем памятнике латинской прозы. Этот трактат посвящён не просто обработке земли, а уходу за полем, что предполагает не только возделывание земли, но и особое душевное отношение к ней. Например, Катон даёт такой совет по приобретению земельного участка: нужно не лениться и обойти покупаемый участок земли несколько раз; если участок хорош, чем чаще его осматривать, тем больше он будет нравиться. Вот это самое «нравиться» должно быть непременно. Если его не будет, то не будет и хорошего ухода, то есть, не будет культуры. (Источник: Википедия).

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