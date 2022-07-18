«Весь мир – театр, люди…»: Конкурс «Равноденствие» продолжается!..

Редакция СМИ АртМосковия при поддержке Издательского Дома «Аксиос» и при участии медиа-портала «А Вас?» объявляет о продолжении и новом этапе конкурса по отбору и публикации работ художников и фотохудожников, посвященных Дням равноденствий. В этот раз, мы принимаем работы на конкурс, посвященный Дню осеннего равноденствия (в 2022 году — 23 сентября!).

Тема конкурса — ТЕАТР и всё, что с ним связано.

К участию приглашаются художники и фотографы (фотохудожники) Российской Федерации и зарубежных стран. Возраст участников — 18+.

От одного участника принимаются 1-2 работы. Предпочтение отдается работам, имеющим вертикальное или квадратное исполнение. Есть технические требования к предоставляемым материалам (см. Положение).

Особенность проекта – сетка календаря формируется от Дня равноденствия текущего года до соответствующего Дня равноденствия следующего года.

Цель конкурса – привлечение внимания к современному изобразительному искусству, популяризация творчества, информационная поддержка участников конкурса.

Конкурс позиционируется как непрерывный, а в год выпускаются 4 календаря с художественными произведениями участников, чьи работы вошли в календарь.

Формат календаря 13х28 см, вертикальный.

Страниц – 14.

Бумага мелованная, 175 г/м2.

Язык календарей – английский (при наличии участников из стран дальнего зарубежья), русский.

Подробнее ознакомиться с Положением, можно по предложенной ссылке.

Прежде, чем отправлять работы на конкурс — рекомендуем внимательно ознакомиться с Положением. Заявку заполнять по схеме приложенного бланка. Обязательно.

Участие в конкурсе бесплатное.

Итоги конкурса будут подведены в середине сентября 2022 года. Отправка календарей, участникам, чьи работы войдут в календарь, состоится до конца сентября 2022 года.

Напомним, календари выпускаются лимитированным тиражом исключительно для участников конкурса. Каждый участник может заказать себе дополнительные экз. (помимо бесплатного авторского) за отдельную плату. Ориентировочная стоимость 1 экз. календаря — 1200 руб. (требуется уточнение на дату завершения конкурса).

С работами участников предыдущих конкурсов, посвященных Дням равноденствия, можно ознакомиться по ссылкам ниже. В них принимали участие фотохудожники и художники из России, Италии, Бельгии:

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.