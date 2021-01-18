В Подмосковье планируется провести 44 региональных, всероссийских и международных фестиваля

В Подмосковье при поддержке Министерства культуры Московской области в 2021 году планируется провести 44 региональных, всероссийских и международных фестиваля.

Помимо традиционных – Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину, Международного фестиваля «Джазовые сезоны» Игоря Бутмана в музее-заповеднике «Горки Ленинские», фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова, Международного литературного фестиваля «Антоновские яблоки» в Коломне и других, жителей и гостей Подмосковья ждут три новых проекта:

фестиваль «Лето. Музыка. Парк», участниками которого смогут стать исполнители всех жанров и направлений – как любители, так и профессионалы, являющиеся представителями уличной культуры;

фестиваль кинопесни имени О.А. Анофриева. Фестиваль, посвященный народному артисту России Олегу Анофриеву, планируется провести в г. Одинцово, где актер прожил свои последние годы. В формате опен-эйр состоится концерт с исполнением песен из кинофильмов известными артистами театра и кино;

мероприятие в Зарайске, посвященное 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.

Претерпят изменения два популярных проекта. Так, конкурс искусств «Город А», ставший настоящей творческой лабораторией Московской области, выйдет на уровень Центрального федерального округа, а молодежный фестиваль танцевальной культуры «Пространство танца» планируется сделать всероссийским, финал пройдет в течение двух дней в трех подмосковных парках.

Также, 1 февраля стартует конкурс Московской области «Графика города». Его участником может стать любой желающий, в том числе коллектив авторов, вне зависимости от возраста, уровня профессиональной подготовки и места жительства. Проект, призванный изменить представление о дизайне городского пространства, преобразить бетонные стены домов культуры, библиотек, детских школ искусств в арт-объекты, позволит каждому художнику внести свой вклад в архитектурное дополнение окружающего городского пространства через графику и дизайн.

Информация о конкурсе представлена на сайте www.графикагорода.рф.

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