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Группа «Новые Самоцветы» представила новое прочтение песни «Уголок России»

editor
By editor
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Группа «Новые Самоцветы» представила новую жизнь песни «Уголок России» — редкой жемчужины советской музыкальной классики, написанной выдающимся композитором Владимиром Шаинским на стихи Екатерины Шевелевой. Это единственное произведение, которое в своё время одновременно исполняли два титана вокально-инструментального жанра — ансамбли «Песняры» и «Самоцветы».

Сегодня, спустя десятилетия, «Новые Самоцветы» не просто переосмыслили легендарную композицию, но и вдохнули в неё свежее дыхание — с уважением к прошлому, с голосом настоящего и с прицелом на будущее. В их исполнении «Уголок России» звучит как музыкальный мост между поколениями, напоминая, что культурное наследие не пылится в архивах — оно живёт, если его чувствовать и передавать дальше.

«Наша цель — не просто перепеть песню, а вернуть ей то место, которое она заслуживает. Такие композиции — это не ретро, это корни. Это основа, на которой держится музыкальная идентичность страны. «Новые Самоцветы», в свойственной для группы манере, постарались максимально сохранить исключительное вокальное наследие легендарных ВИА», — рассказывает Инна Маликова руководитель группы «Новые Самоцветы.

«При этом мы стремились придать этой прекрасной песне современное актуальное исполнение. Нам важно было, чтобы трек «Уголок России» звучал в душе каждого россиянина так, как будто написан сегодня — с тем же чувством, и на языке, который понятен и близок сегодняшнему слушателю. Это не просто кавер — это наше уважение к эпохе, попытка переосмыслить классику без потери её души», — добавила солистка группы «Новые Самоцветы» Яна Дайнеко.

В эпоху цифрового шума и одноразовых хитов «Новые Самоцветы» делают ставку на вечные ценности: душевность, мелодизм и глубокую связь с родной землёй. Песня «Уголок России» — не только воспоминание, но и напоминание: у каждой нации есть своя музыка, которую важно не просто помнить, а слушать и слышать.

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