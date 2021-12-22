Минкульт Московской области назвал 10 лучших событий культуры в уходящем году

В 2021 году в Московской области прошло немало знаковых мероприятий. По мнению жителей и гостей Подмосковья в ТОП-10 вошли:
- Открытие усадьбы «Даровое» к 200-летию Ф.М. Достоевского;
- Выставка «Азбука шедевра» в Новом Иерусалиме;
- Спектакль «Дядя Ваня» в Московском Губернском театре;
- Выставка в Серпуховском историко-художественном музее «Мир, сотворенный заново»;
- Проект «Ледниковый период» в подмосковных парках;
- Сохранение объектов культурного наследия, переданных государственным музеям Московской области, – завершены реставрационные работы на двух объектах: Манеж XIX века (Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей), усадьба «Даровое» (музей-заповедник «Зарайский кремль»);
- По итогам Всероссийского конкурса, проводимого Министерством культуры РФ, Центральная детская школа искусств г.о. Химки признана лучшей в стране (поощрение 1 млн рублей);
- Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского (художественный руководитель – народный артист СССР Юрий Башмет);
- Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» (художественный руководитель – Василий Петренко);
- Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна».
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