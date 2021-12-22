Музей Транспорта Москвы запускает в метро новогодний проект «Истории людей глазами транспорта» в формате комикса

В рамках проекта Музея Транспорта Москвы «Станция музейная» в Московском метрополитене и на остановках наземного транспорта появятся 24 плаката с комиксами

Музей Транспорта Москвы представляет новогодний комикс «Истории людей глазами транспорта» совместно с агентством «Параллель». 24 иллюстрированных веселых рассказа о жителях города вы найдете в подуличных переходах станций метро и остановках наземного транспорта до конца февраля 2022 года.

Каждый комикс – история о попавших в новогоднюю круговерть героях, которым транспорт, как верный друг, приходит на помощь. Все плакаты по теории «шести рукопожатий» связаны персонажами или предметами, встречающимися в повествовании.

«В коллаборации с художниками и сценаристами мы создали свой первый комикс «Истории людей глазами транспорта», наполненный предновогодней суетой, радостью долгожданных встреч и трепетом, с которым каждый ждет праздник. Согласно теории шести рукопожатий, мы все связаны линиями метро. Транспорт – немой свидетель наших личных историй, именно поэтому он стал главным повествователем наших иллюстрированных рассказов», — директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Место действия предновогодних историй – транспортная инфраструктура города. Среди 24 плакатов 4 посвящены площадкам Музея Транспорта Москвы, а именно Северному речному вокзалу, павильону «Транспорт СССР» на ВДНХ, Музейному маршруту «Т» и Гаражу Мельникова.

В рамках проекта «Истории людей глазами транспорта» выйдет журнал-комикс и стикеры, приобрести их можно в сувенирных магазинах музея на Северном речном вокзале и в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ. Сборник комиксов состоит из 24 страниц и представляют собой полное собрание плакатов. Также истории доступны в онлайн-формате на официальном сайте Музея Транспорта Москвы, что позволяет сделать проект и сюжет доступным даже тем, кто заметил на своем пути только один плакат.

Комиксы размещены на станциях метрополитена: «Алтуфьево», «Китай-город», «Марксистская», «Нахимовский проспект», «Орехово», «Пролетарская», «Римская», «Саларьево», «Серпуховская», «Сухаревская», «Тургеневская», «Щукинская».

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