В наши дни, когда взаимоотношения со странами Евросоюза ухудшаются из-за невнятной политики правительства этих стран, бизнесмены мира, особенно стран, которые ранее относили к так называемым «странам третьего мира», стали обращать внимание на Россию и её столицу Москву. И это, не случайно!
Москва является крупнейшим городом и столицей России, что делает ее привлекательным местом для ведения бизнеса по следующим причинам:
- Во-первых, большой рынок: Москва имеет огромное население, что создает большой рынок для товаров и услуг.
- Во-вторых, развитая инфраструктура: В Москве есть все необходимые условия для ведения бизнеса, включая транспортную доступность, развитую инфраструктуру, доступ к финансовым ресурсам и квалифицированной рабочей силе.
- В третьих – политическая стабильность: Москва является центром политической жизни России, что обеспечивает стабильность и предсказуемость для бизнеса.
- В четвертых – поддержка со стороны правительства: Правительство Москвы активно поддерживает развитие бизнеса, предоставляя различные льготы и субсидии.
- И самоего главное – возможность взаимодействия с международным рынком: Москва находится близко к Европе и Азии, что позволяет компаниям выходить на международные рынки и расширять свою деятельность.
Поэтому, если вы стремитесь расширить свой бизнес в Москве, масштабировать его за пределы столицы и России, есть смысл подумать о продаже части бизнеса, неликвидных для вас направлений, но в тоже время привлекательных для других бизнесменов и т.д.
Что это даст? У вас появятся оборотные средства, а вы избавитесь от "токсичных" активов.
И, если продажа готового бизнеса в Москве это уже принятое и осознанное решение то остается только предпринять следующие шаги:
- Определите стоимость бизнеса: Оцените свой бизнес, учитывая такие факторы, как прибыль, оборот, инвестиции, расходы и потенциальный рост. Рассмотрите аналогичные бизнесы на рынке и проведите сравнительный анализ.
- Подготовьте бизнес к продаже: Приведите все документы, связанные с бизнесом, в порядок, проверьте налоговую и юридическую чистоту. Уберите все задолженности и проблемы с законом.
- Создайте привлекательное предложение: Опишите все преимущества и особенности вашего бизнеса, укажите его основные показатели и перспективы развития.
- Разработайте стратегию продажи: Определите, как вы будете продавать свой бизнес: через аукцион, аукцион с участием нескольких покупателей, через посредника или самостоятельно.
- Найдите покупателя: Разместите информацию о продаже бизнеса на специализированных площадках, среди деловых контактов и партнеров, а также в социальных сетях.
- Проведите переговоры и презентации: Организуйте встречи с потенциальными покупателями, объясните им особенности бизнеса и возможные риски. Предложите покупателям провести аудит и оценить бизнес.
- Заключите сделку: Выберите покупателя, который предлагает наиболее выгодную цену, и заключите с ним договор купли-продажи бизнеса.
- Передайте бизнес: По окончании сделки передайте покупателю всю документацию, оборудование и другие активы, связанные с вашим бизнесом.
- Завершите продажу: Зарегистрируйте переход права собственности на бизнес в государственных органах и налоговой инспекции, а также передайте все необходимые документы покупателю.
- Поддержите нового владельца: Помогите покупателю адаптироваться в бизнесе, предоставьте ему рекомендации и советы по управлению и развитию.
В завершении сделки, не забудьте пожелать бизнесмену можно успехов в делах, процветания его бизнеса, надежных партнеров, принятия правильных решений, здоровья, благополучия и достижения всех поставленных целей.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.