Музей Транспорта Москвы представил инсталляцию «Мечты о небе» в зале ожидания Северного речного вокзала

Музей Транспорта Москвы открыл выставочный сезон новой инсталляцией в поп-ап пространстве на Северном речном вокзале. «Мечты о небе» интерпретирует идею перехода с привычного наземного транспорта на летающий и обозначает главный вектор выставочных проектов музея в 2022 году – футурология в транспорте.

«Будущее всегда влечет нас новыми возможностями и открытиями, но главное, что эти открытия мы можем совершить сами. «Мечты о небе» – проект, вдохновляющий на изучение инновационных технологий и размышления о будущем транспорта города. Посетитель оказывается в лаборатории и становится свидетелем самого процесса создания, в котором важное место занимает способность мечтать.» – комментирует директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Конструкция инсталляции состоит из четырех элементов: рабочий стол инженера, воздушные знаки-маяки, прототип летающего транспорта и саунд-дизайн. Центральным объектом инсталляции стал концепт летающего аэротакси «Формула», предоставленный компанией «Ховер» (резидент Инновационного центра «Сколково»). Окруженный воздушными знаками-маяками, чертежами, он буквально парит над рабочим столом своего изобретателя.

«Каждый из нас, стоя в пробке по дороге домой, хотя бы раз задумывался о том, чтобы взлететь над дорогой и, минуя вереницы автомобилей, добраться до своего двора. Сегодня эта мысль уже имеет практическую реализацию, а «завтра» станет реальностью большей части горожан» – рассказывает основатель «Ховер» и создатель летающего автомобиля Александр Атаманов.

В экспозицию интегрирована иллюстрация к наиболее утопическому проекту инженера и изобретателя Бакминстера Фуллера (1895 – 1983 гг.) под названием «Девятое небо». Пейзаж на город будущего открывается из вписанного в инсталляцию окна и акцентирует внимание аудитории на взаимосвязь развития транспорта и инфраструктуры.

Композитор Глеб Андрианов специально для инсталляции «Мечты о небе» написал произведение, объединив тембры концертного рояля, звуки модульного и аналогового синтеза. Автор музыки использует повторяющиеся музыкальные секвенции, которые напоминают фракталы и далекие галактики. Музыкальное сопровождение погружает аудиторию в атмосферу бесконечности космоса, человеческих достижений в науке и машиностроении.

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