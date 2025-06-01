На ВДНХ подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

На ВДНХ в рамках Фестиваля Движения Первых прошло третье заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка». На нем были подведены итоги этапа моделирования, а также утверждены 62 проекта из 34 регионов России, ставших лучшими по итогам экспертной оценки и народного голосования. Теперь участникам предстоит создать рабочий прототип своей игры или игрушки в мастерской компании-партнера.

Третье заседание Организационного комитета началось с приветственного слова Советника Президента Российской Федерации, сопредседателя Организационного комитета конкурса Елены Ямпольской. В обращении к членам Оргкомитета она отметила, что конкурс, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина, должен придать стимул развитию детской индустрии игр.

«В последние годы мы все часто повторяем, что право на беззаботную радость, на безмятежное веселье есть сейчас только у детей. Наша святая обязанность – приумножать поводы для детской радости, и именно ради этого мы сегодня здесь собрались. Глава государства уделяет огромное внимание вопросам воспитания подрастающего поколения, и это еще раз доказывает, что игрушка – дело серьезное. Мы надеемся, что конкурс, который мы придумали при поддержке Президента, не останется разовым событием, но создаст новые возможности для отрасли игр и игрушек и расширит ее горизонты», – подчеркнула Елена Ямпольская.

Заседание продолжил Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Герой России, сопредседатель Организационного комитета Артур Орлов. По его словам, с помощью конкурса решается важная задача сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

«В рамках заседания утвердили 62 проекта из 34 регионов России, ставших лучшими по итогам экспертной оценки и народного голосования. Впереди участникам предстоит создать рабочий прототип своей игры или игрушки. Проведение подобных конкурсов и поддержка отечественных игрушек – вклад в будущее и суверенитет России. Во многом то, чем и во что мы играем, определяет нашу личность, формирует национальную и культурную идентичность, укрепляет и развивает традиционные духовно-нравственные ценности», – сказал Артур Орлов.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль рассказал о предстоящем финале конкурса и анонсировал проведение масштабного Фестиваля детских игр и игрушек.

«Сегодня мы встречаемся в День защиты детей, а финал планируем на 1 сентября — День знаний. Именно в этот день в Национальном центре «Россия» пройдет Фестиваль детских игр и игрушек, участников которого ждут тематические лекции, мастер-классы и выступления ведущих экспертов. Центром фестиваля станет выставка прототипов, которые мы утвердили на сегодняшнем заседании. Дети и родители смогут опробовать получившиеся проекты и отдать свой голос за лучшие, по их мнению, игрушки. После того, как мы определим победителей, начнется, пожалуй, самый важный и уникальный этап конкурса – производство и реализация», – отметил Максим Древаль.

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев обратил внимание на символичность проведения заседания в День защиты детей.

«Использование отечественных игрушек, особенно созданных в рамках нашего конкурса «Родная игрушка», – это способ приобщения к ценностным ориентирам, к нашим традиционным духовно-нравственным ценностям, которые являются основой воспитательной концепции, которая сейчас и в школах, и в детских садах применяется и используется. В этой связи Министерство просвещения при участии представителей экспертного сообщества готовит соответствующие методические рекомендации, которые обеспечат единые требования к качеству и безопасности развивающей предметно-пространственной среды», – заявил Александр Бугаев.

Заседание оргкомитета конкурса прошло в рамках масштабного Международного Фестиваля Движения Первых, где Общество «Знание» в том числе организовало просветительскую программу «День детства со Знанием». В лектории выступили ведущие государственные деятели, Герои России, олимпийские чемпионы и известные артисты. Все желающие смогли стать участниками увлекательных игровых форматов, а также мастер-классов от проекта Знание.Лектор.

Всего на прохождение в следующий этап претендовало 149 проектов. Они вновь оценивались экспертным жюри, в состав которого вошло более 300 экспертов разных профилей: от психологов до технологов и дистрибьюторов. При экспертной оценке были учтены и результаты народного голосования, которое проходило с 17 по 26 мая в социальной сети ВКонтакте. Свой голос за понравившиеся игры и игрушки отдали 46 тыс. пользователей из всех регионов России. Теперь участники будут разрабатывать рабочую версию-прототип своей игры или игрушки в мастерской компании-партнера. Результаты своей работы они представят на масштабном фестивале детских игр в сентябре 2025 года. Он объединит экспертов, родителей и детей, которые смогут протестировать игры и игрушки. В финале будет выбрано до 5 победителей в каждой из номинаций – их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети. Итоги заседания и перечень концепций, прошедших в следующий этап, будут доступны на сайте конкурса.