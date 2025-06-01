Василий Церетели: «ММОМА – это музей, который формирует будущее современного искусства России»

– Василий Зурабович, 25 лет назад начал свою работу Московский музей современного искусства, в котором вы занимаете пост директора. Как, по вашему мнению, ММОМА влияет на культурную жизнь страны?

– ММОМА – это не просто музей, а важнейшая культурная институция России. 25 лет назад, когда музей только начинал свой путь, его роль была намного скромнее. Сегодня ММОМА стал неотъемлемой частью культурной инфраструктуры страны, лидером среди отечественных музеев современного искусства. Это не просто место для хранения произведений, это живое пространство, которое активно влияет на культурные процессы и развитие современного искусства.

Сейчас музейное собрание насчитывает более 10 тыс. экспонатов из разных времен: от рубежа XIX–XX веков, когда в отечественной культуре зарождались модернистские художественные практики, до сегодняшнего дня. То есть коллекция охватывает большой, сложный и насыщенный период истории.

Примечательно, что музей начинался с личного собрания Зураба Константиновича Церетели. Фонды регулярно прирастают новыми работами благодаря поддержке Департамента культуры Москвы и дарам художников, их наследников и коллекционеров. На данный момент коллекцию ММОМА можно считать одной из крупнейших в России.

– Одно из ключевых направлений работы – поддержка и развитие образовательных инициатив. Расскажите, пожалуйста, о программе «Свободные мастерские». Как она помогает молодым авторам?

– Школа «Свободные мастерские» была основана в 1992 году для поддержки молодых художников и кураторов, чтобы у них была возможность профессионального роста. У истоков Школы стояла группа художников и искусствоведов, в числе которых, например, Александр Пономарев, Владимир Куприянов, Владимир Наседкин, профессоры МГУ Вера Дажина и Валерий Турчин. Как крупнейший центр современного искусства ММОМА предлагает уникальные условия для начинающих авторов, которые хотят развиваться в этой области.

Каждый год мы организуем выставки молодых художников – для нас это обязательная практика. Мы видим, как через эти выставки раскрываются новые имена, появляются авторы, которые в будущем становятся важными фигурами на российской и мировой сцене. «Свободные мастерские» также помогают музею сохранять динамичность и активно участвовать в культурной жизни, предоставляя пространство для экспериментов и новых идей.

Школа – это не просто выставки, а образовательный процесс и для художников, и для кураторов. Мы организуем мастер-классы. Это позволяет им научиться не только создавать произведения искусства, но и правильно представлять их широкой аудитории.

– ММОМА активно развивает международные связи и проекты. Какие значимые выставки и культурные обмены с другими странами вы можете выделить?

– ММОМА всегда был открыт для межгосударственных инициатив, и я горжусь тем, что наш музей стал важным звеном культурной дипломатии. Мы постоянно участвуем в международных выставках, обменах и проектах, что позволяет не только показывать российское искусство миру, но и знакомить нашу аудиторию с произведениями художников других стран.

Например, в прошлом году мы организовали выставку китайских авторов в рамках культурного обмена с КНР, а в следующем году планируем представить нашу коллекцию в Пекине. Это будет масштабный проект, который позволит открыть российское искусство Китаю и укрепить культурные связи между нашими странами.

Отмечу также сотрудничество с Ираном, Беларусью, Бахрейном, где мы не только показываем работы наших авторов, но и организуем объединенные выставки с местными художниками. Эти проекты открывают новые горизонты для культурного обмена и закрепляют за ММОМА статус важного художественного института.

– Вы также занимаете пост президента Российской академии художеств (РАХ). Какие формы международного сотрудничества сейчас используют в академии?

– После недавней встречи президента России Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином у нас в РАХ приняли делегацию Центральной академии изящных искусств Китая. С ее ректором Линь Мао мы подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе о создании «Российско-Китайского центра исследований в области искусства и гуманитарных наук» как совместной инициативы ЦАИИ и РАХ, а затем я вручил ему академические регалии почетного члена РАХ. Для нас это огромное событие и логичное продолжение культурной политики нашей страны.

– Недавно в ММОМА открылась выставка, посвященная 80-летию Великой Победы. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте и в целом о вкладе музея в дело сохранения исторической памяти.

– Выставка «Парк Победы. Образы памяти в российском искусстве новейшего времени» стала одним из самых значимых проектов музея. Мы хотели показать, как авторы осмысляют память о Великой Победе и какие новые подходы к этой теме появляются в современном искусстве. Мы объединили произведения художников-ветеранов – Вадима Сидура, Эрнста Неизвестного и других – с современными работами, например, Андрея Ковальчука, Даши Намдакова. Получилась уникальная выставка, которая связала прошлое и настоящее.

Этот проект важен не только для музея, но и для всей культурной жизни России. Потому что мы понимаем, как важно сохранить память о Великой Победе и как важно через искусство продолжать рассказывать эту историю новым поколениям. Выставка открывает новые осмысленные подходы к теме памяти и утраты. Это был первый проект, который мы реализовали после ухода из жизни Зураба Константиновича, и мы посвятили проект его памяти, так как он был ключевым автором военных мемориалов и скульптур, в том числе на Поклонной горе.

– Расскажите о ваших планах по дальнейшему развитию музея: в ближайшие годы ММОМА будет увеличивать влияние на российскую культуру?

– ММОМА будет продолжать развиваться как культурный, образовательный и исследовательский центр. Мы хотим усилить наше влияние на российскую и мировую культурную сцену, расширить международное сотрудничество и поддерживать развитие новых художественных направлений. Мы продолжим помогать молодым художникам, создавать инновационные образовательные проекты и активно работать с широкой аудиторией. Также музей будет сотрудничать с регионами. Например, скоро мы открываем выставку «Сценические действия», подготовленную для фестиваля современного искусства «Территория. Иркутск». Это будет уже второй проект, реализованный ММОМА в Иркутске в рамках совместной региональной программы музея и фестиваля.

Наш основной фокус будет направлен на создание пространства для инноваций и творчества, где искусство будет развиваться и вдохновлять новые поколения.