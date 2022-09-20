Новогодний отдых в Карелии

Новый год – это теплый семейный праздник, во время которого происходит нечто волшебное. Хочется провести это время с пользой, узнать что-то новое и перезагрузиться перед новым жизненным этапом. Чтобы встретить Новый год в Карелии и получить незабываемые впечатления, следует выбрать тур, который понравится вашим домочадцам.

Новогодняя сказка «Рускеала»

Горный парк – одна из основных достопримечательностей данной местности. Выбрав этот тур, вы сможете насладиться красотой здешней природы и отпраздновать Новый год в кругу остальных туристов. Ваша семья попробует изысканные блюда карельской и европейской кухни, собственноручно приготовленные местными поварами. А эффектный салют, завершающий праздник, отпечатается в вашей памяти на всю жизнь.

В свободное время можно записаться на различные экскурсии, например:

Дегустация карельских блюд и напитков.

Интерактивные прогулки.

Прибывших людей расселяют в комфортном отеле в скандинавском стиле, расположенном на берегу Ладожского озера.

Колоритный Новый год в Карельской деревне

Тур состоит из трех дней, во время которого вы будете путешествовать вокруг Ладожского озера и отпразднуете Новый Год в деревне под названием «Киндасово». Вы сможете своими глазами увидеть здешнюю культуру и поучаствовать во многих бытовых процессах, что зарядит энергией на весь последующий год.

VIP-тур «Новогодняя Рускеала»

Что позволит отстранить от внешнего мира и уединиться, как не отдых в домике на воде? Вокруг строения растут многочисленные деревья, позволяющие укрыться от посторонних глаз и подарить тепло семье.

Отметить Новый Год вас пригласят в мраморный каньон, где будет накрыт шикарный стол.

За эти три дня отдыха вы сможете воспользоваться следующими услугами:

Личный гид.

Отдельный транспорт бизнес – класса.

Баня.

Скандинавская деревня

Для тех, кто давно желает изучить быт викингов и познакомиться с их обычаями, существует специальный тур в скандинавскую деревню, во время которого все члены вашей семьи смогут полакомиться оригинальным блюдом, приготовленным на ваш персональный пир. Вы отведаете древние напитки и споете песни с настоящими героями, рассказывающими легенды о своих путешествиях. Затем сможете станцевать под волынки и получить сувениры на память. В конце вечера будет фаер шоу и огромный салют.

В гостях у Деда Мороза

Если вы уже успели обзавестись детьми – позвольте им рассказать свое самое заветное желание прямо на ухо Деду Морозу. Настоящая Рождественская сказка – это такое себе мини – чудо для маленьких детей. Выбрав данный тур, вы получите:

Прогулку по лесу.

Аниматоров в виде Деда Мороза и Снегурочки.

Интерактив для ребенка.

Подарок для малыша.

В гостях у хаски

Хаски – это активные собаки, которых все любят, но опасаются держать дома. Купив тур «В гостях у хаски» вы можете насладиться общением с этими милыми собаками и наиграться с ними вдоволь. Более того, в тур включены такие развлечения, как:

Прогулка с собаками.

Фотосессия с хаски.

Поездка на санках.

Новогодняя Карелия

Новый год ассоциируется с добром и многочисленным весельем. Это время, когда все приводят дела в порядок и строят оптимистические планы на будущее. А чтобы эти планы были более радостными, стоит зарядиться позитивными эмоциями и поучаствовать в легком волшебстве. Туристический тур «Новогодняя Карелия» — это именно то, что необходимо для перезагрузки. Вы прогуляетесь по заснеженным улицам, сделаете сверкающие от снежинок фотоснимки, выпьете вкусные напитки и пообщаетесь со всезнающими гидами, которые с удовольствием расскажут вам все самые интересные факты о Карелии. Времяпровождение на свежем воздухе не только поднимет настроение, но и укрепит ваш иммунитет. А чем лучше здоровье – тем веселее и качественнее жизнь.

Фото — сайт sorola.ru

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