Okko приступил к производству реалити-шоу «Маша, давай!»

Okko, входящий в экосистему Сбера, приступил к производству эксклюзивного реалити-шоу про онлайн-дейтинг и поиск отношений под названием «Маша, давай!». География проекта затронет всю Россию: съемки пройдут в Москве, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и других городах.

Премьера реалити-шоу состоится в Okko в апреле.

Главной героиней проекта станет Маша Арзамасова – журналистка и автор одного из самых популярных русскоязычных блогов, посвященных отношениям и сексуальному образованию. Маша точно знает, какой мужчина устроил бы ее в качестве партнера для отношений. В рамках эксперимента она назначит по 3 встречи с разными мужчинами в городах, куда отправиться со съемочной группой. Ни один из них не будет знать о цели встречи, а съемочная группа будет следить за каждым из свиданий с помощью скрытых камер.

В современном мире гаджетов многие считают поиск отношений через приложения знакомств наиболее удобным и быстрым форматом. При этом возникают вопросы: как по анкете и фотографиям определить характер собеседника, как выбрать, с кем пойти на свидание и реально ли найти серьезные отношения онлайн.

Героиня реалити станет проводником в мир знакомств с неожиданными свиданиями и, возможно, отношениями. А с помощью этого эксперимента станет понятно, как работают дейтинговые приложения, как вести себя на первом свидании и как выбрать идеального партнера. Также Маше предстоит узнать, чем отличаются мужчины разных городов и какие неожиданные ситуации могут возникать при первой встрече.

«Цель этого проекта – показать неподдельные ситуации, возникающие в процессе поиска отношений. Зрителей шоу ждет погружение в мир русской Бриджит Джонс, уверенной и одновременно уязвимой, искренней и эмоциональной. Это своего рода видео дневник обычного человека, который в режиме реалити проживает разные этапы на пути к отношениям», — рассказывает Джаник Файзиев, генеральный продюсер Okko.

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