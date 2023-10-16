Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение, рассмотрев изменения в проекте реставрации с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия «Павильон «Зерно» (бывший Московской области), 1954 г.». Повторная экспертиза проводилась в форме экспертного сопровождения.

Павильон №59 на территории ВДНХ был построен в 1939 году по проекту Дмитрия Чечулина, изначально в нем размещались экспозиции Московской области, а также Тульской, Калужской и Брянской. В 1954 году павильон был реконструирован также по проекту архитектора Чечулина, известного как инициатора проектов высотного строительства в Москве. В ходе первой реконструкции была надстроена башня со шпилем высотой 52 м. Так павильон, переименованный позднее в «Зерно», стал одним из самых высоких зданий на территории ВДНХ.

После проведения предыдущей экспертизы в проект был внесен ряд корректировок, которые эксперты оценили на соответствие установленным требованиям.

«Основные решения корректировки направлены на замену воссоздания реставрацией по таким элементам, как бетонные скульптурные композиции, металлокаркасы внутреннего контура витражей павильона и звезды, венчающей шпиль. Кроме того, добавлены решения по реставрации выявленной живописи на портале проема зала Рязанской и Тульской областей, декоративной розетки на потолке в зале Калужской и Брянской областей, выявленного оселкового мрамора на пилястрах между витражами и порталах», – рассказал главный эксперт проекта Кирилл Кунаков.

Все внесенные изменения в проектную документацию признаны обоснованными и соответствующими законодательству об охране памятников культурного наследия. После завершения работ по реставрации в павильоне №59 откроют новые музейно-выставочные площадки.

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