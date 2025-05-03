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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Подготовка к полёту. Варвара Пахнина

editor
By editor
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подготовка к полету
Международный творческий конкурс «Дорога к звёздам». Культурно-просветительская программа «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK», cosmotrack.ru

Художник Варвара Пахнина, 10 лет. Подготовка к полёту. Бумага, гуашь. | Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск. МБУДО «ДШИ им М.И. Глинки г. Всеволожск». Преподаватель Оксана Владимировна Комолова. Номинация: живопись.

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