Сериалы Канала НТВ — Смотреть Онлайн в Хорошем Качестве

Сериалы канала НТВ: ТОП-7 лучших

Сегодня киноиндустрия предлагает огромное количество сериалов. Российские каналы штампуют их с завидной скоростью. НТВ не исключение. Однако качество многих скороспелых продуктов оставляет желать лучшего. Как же выбрать качественный сериал, не тратя на это время?

Мы предлагаем список лучших кинотворений с рейтингом Кинопоиска. Это сериалы НТВ, качественно и умело снятые, которые вызвали бурю положительных эмоций у зрителей.

Итак, наш список.

Рейтинг лучших сериалов НТВ

7 — “Пес”

Рейтинг Кинопоиска — 7.0.

Год выхода — 2015.

Производство — Украина.

Главные роли: Никита Панфилов, Михаил Жонин, Ольга Олексий, Андрей Саминин, Граф Шутц Хунд (пес).

Режиссеры: Виталий Ващенко, Николай Каптан, Владимир Балкашинов, Игорь Забала.

Длительность: 6 сезонов, 150 серий.

Одна серия идет 50 минут.

Сериал «Пес» на НТВ, хоть и вышел в 2015 году, до сих пор вызывает такую же сильную реакцию у зрителей, как сначала.

Вроде, тема (полицейский пес) не новая, но ее подача вызывает интерес. В центре сюжета собака убитого полицейского. Преступление сотрудники МВД хотят преподнести как самоубийство, а главного свидетеля — раненого пса — пристрелить. Но тут вмешивается отстраненный от дел за пьянство бывший сослуживец убитого.

Он забирает собаку и начинает расследование. Вот тут-то и запутывается клубок страшных и непонятных событий. Удастся ли их распутать следователю?

Вопрос остается открытым. Наблюдать за происходящим очень увлекательно.

6 — «Скорая помощь»

Рейтинг Кинопоиска — 7.0.

Производство — Россия.

Год выхода — 2018.

Главные роли: Юрий Георигиевич (Гоша) Куценко, Екатерина Волкова, Марина Доможирова, Петр Баранчеев, Александр Тютин.

Режиссер — Богдан Дробязко.

Длительность: 4 сезона, 80 серий. В 2022 году создатели планируют выпуск 5 сезона.

Одна серия идет 48 минут.

За нашумевшими американскими сериалами о врачах последовала череда интересных отечественных произведений на эту тему. Сериал “Скорая помощь” на НТВ — один из самых увлекательных в списке.

Тут не просто врачи, которые спасают пациентов, но и скорость, дорога, связанные с этим приключения. Динамичность сюжету придает главный герой — водитель скорой, бывший врач, лишенный за какую-то провинность лицензии. Он мечтает вернуть себе место врача и часто дает медикам “Скорой” подсказки, которые спасают жизнь человека.

Выбор российского сериала на канале НТВ

Продолжаем наш топ-лист такими шедеврами, снятыми в России:

5 — А.Л.Ж.И.Р.

Производство — Россия.

Год выхода — 2017.

Рейтинг Кинопоиска — 7.3.

Режиссерский проект Александра Касаткина.

Главные роли: Дарья Екамасова, Екатерина Гусева, Кирилл Плетнев, Алексей Шевченков.

Длительность: 1 сезон, 11 серий.

Одна серия идет 48 минут.

Если вы подумали, что “АЛЖИР” — это название африканского государства, и вас ждут увлекательные приключения в раскаленных песках, то глубоко ошиблись.

Создатели сериала предлагают зрителю заглянуть в Акмолинскую область Казахской ССР с засушливым летом и суровой зимой. Именно тут в советское время располагался лагерь для жен изменников родины.

Об этом месте мало кто знает, оттого вдвойне интересен сериал. Раскрывается незнакомая тема. В сериале точно воспроизведены быт, нравы места, все исторические особенности сталинской эпохи и лагеря, в частности.

В жутких условиях бок о бок с уголовными преступницами и проститутками содержались даже жены высокопоставленных чиновников.

Как боролись за выживание главные героини сериала, можно узнать только посмотрев фильм.

4 — Метод Михайлова

Рейтинг Кинопоиска — 7.2.

Производство — Россия.

Год выпуска — 2020.

Режиссер — Максим Александров.

Главные роли: Александр Устюгов, Андрей Логинов, Анна Михайлова.

Длительность: 2 сезона, 41 серия.

Одна серия идет 60 минут.

И снова тема врачей. Только на этот раз перед нами гениальный доктор со своими уникальными методами лечения и сотнями спасенных жизней.

Талантливый хирург после долгого отсутствия возвращается в родной город. Он просто взрывает обычный уклад среднестатистической государственной больницы. Его методы работы одних коллег восхищают, а другим не нравятся.

У гения всегда есть завистники. Как справится с вызовом наш герой, смотрите в сериале.

Посоветуйте сериалы на НТВ или лучшая тройка!

Вы спрашиваете – мы рекомендуем самые рейтинговые. Вот и ТОП-3:

3 — Ленинград 46

Рейтинг Кинопоиска — 7.8.

Год выпуска — 2014.

Производство — Россия.

Режиссерский проект Игоря Копылова.

Главные роли: Дмитрий Сутырин, Анна Табанина, Сергей Гармаш, Евгений Миллер.

Длительность: 1 сезон, 32 серии.

Одна серия идет 46 минут.

Криминальная сага послевоенной эпохи вызвала бурю положительных откликов у зрителей. Снято действительно со вкусом и выдумкой. А захватывающий сюжет просто приковывает к экрану.

Если вы ищете качественный сериал про ментов на НТВ, это один из лучших экземпляров. Банду хитрого и умного преступника пытаются поймать сотрудники МВД. Все перипетии происходят на фоне разрушенного послевоенного Петербурга и судеб его жителей.

Чем все закончится, смотрите в сериале “Ленинград-46”.

2 — Карпов

Рейтинг Кинопоиска — 8.2.< Производитель — Россия. Год выпуска — 2012. Режиссер — Илья Куликов. Главные роли: Владислав Котлярский, Николай Козак, Степан Рожнов, Виктория Тарасова, Дмитрий Блажко. Длительность: 3 сезона, 94 серии. Одна серия идет 44 минуты. Сериал “Карпов” перекликается с нашумевшим “Глухарем”. А точнее является его своеобразным продолжением (спин-офф). В центре картины уже не положительный следователь Сергей Глухарев, а психически неуравновешенный сотрудник МВД Станислав Карпов. Создатели фильма показали постепенное преображение человека. И сделали это так увлекательно, что сериал на НТВ получил даже большую популярность, чем его прародитель “Глухарь”. 1 — Игра

Рейтинг Кинопоиска — 8.1.

Производитель — Россия.

Режиссер — Илья Куликов.

Главные роли: Павел Баршак, Прохор Дубравин, Наталья Левина, Мария Горбань, Дарья Повереннова.

Длительность: 2 сезона, 40 серий.

Одна серия идет 46 минут.

Остросюжетный фильм, который одновременно можно отнести к двум жанрам: триллер и боевик. В центре — две сильные личности — преступник и офицер ФСБ. Характеры героев определяют развитие событий.

Сериал с плотным сюжетом заставляет зорко следить за противостоянием двух достойных противников. Кто кого? Чей ум изобретательнее? Все ответы в “Игре”.

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