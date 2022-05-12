Сериалы Канала НТВ — Смотреть Онлайн в Хорошем Качестве

Сериалы канала НТВ: ТОП-7 лучших
Сегодня киноиндустрия предлагает огромное количество сериалов. Российские каналы штампуют их с завидной скоростью. НТВ не исключение. Однако качество многих скороспелых продуктов оставляет желать лучшего. Как же выбрать качественный сериал, не тратя на это время?
Мы предлагаем список лучших кинотворений с рейтингом Кинопоиска. Это сериалы НТВ, качественно и умело снятые, которые вызвали бурю положительных эмоций у зрителей.
Итак, наш список.
Рейтинг лучших сериалов НТВ
7 — “Пес”
Рейтинг Кинопоиска — 7.0.
Год выхода — 2015.
Производство — Украина.
Главные роли: Никита Панфилов, Михаил Жонин, Ольга Олексий, Андрей Саминин, Граф Шутц Хунд (пес).
Режиссеры: Виталий Ващенко, Николай Каптан, Владимир Балкашинов, Игорь Забала.
Длительность: 6 сезонов, 150 серий.
Одна серия идет 50 минут.
Сериал «Пес» на НТВ, хоть и вышел в 2015 году, до сих пор вызывает такую же сильную реакцию у зрителей, как сначала.
Вроде, тема (полицейский пес) не новая, но ее подача вызывает интерес. В центре сюжета собака убитого полицейского. Преступление сотрудники МВД хотят преподнести как самоубийство, а главного свидетеля — раненого пса — пристрелить. Но тут вмешивается отстраненный от дел за пьянство бывший сослуживец убитого.
Он забирает собаку и начинает расследование. Вот тут-то и запутывается клубок страшных и непонятных событий. Удастся ли их распутать следователю?
Вопрос остается открытым. Наблюдать за происходящим очень увлекательно.
6 — «Скорая помощь»
Рейтинг Кинопоиска — 7.0.
Производство — Россия.
Год выхода — 2018.
Главные роли: Юрий Георигиевич (Гоша) Куценко, Екатерина Волкова, Марина Доможирова, Петр Баранчеев, Александр Тютин.
Режиссер — Богдан Дробязко.
Длительность: 4 сезона, 80 серий. В 2022 году создатели планируют выпуск 5 сезона.
Одна серия идет 48 минут.
За нашумевшими американскими сериалами о врачах последовала череда интересных отечественных произведений на эту тему. Сериал “Скорая помощь” на НТВ — один из самых увлекательных в списке.
Тут не просто врачи, которые спасают пациентов, но и скорость, дорога, связанные с этим приключения. Динамичность сюжету придает главный герой — водитель скорой, бывший врач, лишенный за какую-то провинность лицензии. Он мечтает вернуть себе место врача и часто дает медикам “Скорой” подсказки, которые спасают жизнь человека.
Выбор российского сериала на канале НТВ
Продолжаем наш топ-лист такими шедеврами, снятыми в России:
5 — А.Л.Ж.И.Р.
Производство — Россия.
Год выхода — 2017.
Рейтинг Кинопоиска — 7.3.
Режиссерский проект Александра Касаткина.
Главные роли: Дарья Екамасова, Екатерина Гусева, Кирилл Плетнев, Алексей Шевченков.
Длительность: 1 сезон, 11 серий.
Одна серия идет 48 минут.
Если вы подумали, что “АЛЖИР” — это название африканского государства, и вас ждут увлекательные приключения в раскаленных песках, то глубоко ошиблись.
Создатели сериала предлагают зрителю заглянуть в Акмолинскую область Казахской ССР с засушливым летом и суровой зимой. Именно тут в советское время располагался лагерь для жен изменников родины.
Об этом месте мало кто знает, оттого вдвойне интересен сериал. Раскрывается незнакомая тема. В сериале точно воспроизведены быт, нравы места, все исторические особенности сталинской эпохи и лагеря, в частности.
В жутких условиях бок о бок с уголовными преступницами и проститутками содержались даже жены высокопоставленных чиновников.
Как боролись за выживание главные героини сериала, можно узнать только посмотрев фильм.
4 — Метод Михайлова
Рейтинг Кинопоиска — 7.2.
Производство — Россия.
Год выпуска — 2020.
Режиссер — Максим Александров.
Главные роли: Александр Устюгов, Андрей Логинов, Анна Михайлова.
Длительность: 2 сезона, 41 серия.
Одна серия идет 60 минут.
И снова тема врачей. Только на этот раз перед нами гениальный доктор со своими уникальными методами лечения и сотнями спасенных жизней.
Талантливый хирург после долгого отсутствия возвращается в родной город. Он просто взрывает обычный уклад среднестатистической государственной больницы. Его методы работы одних коллег восхищают, а другим не нравятся.
У гения всегда есть завистники. Как справится с вызовом наш герой, смотрите в сериале.
Посоветуйте сериалы на НТВ или лучшая тройка!
Вы спрашиваете – мы рекомендуем самые рейтинговые. Вот и ТОП-3:
3 — Ленинград 46
Рейтинг Кинопоиска — 7.8.
Год выпуска — 2014.
Производство — Россия.
Режиссерский проект Игоря Копылова.
Главные роли: Дмитрий Сутырин, Анна Табанина, Сергей Гармаш, Евгений Миллер.
Длительность: 1 сезон, 32 серии.
Одна серия идет 46 минут.
Криминальная сага послевоенной эпохи вызвала бурю положительных откликов у зрителей. Снято действительно со вкусом и выдумкой. А захватывающий сюжет просто приковывает к экрану.
Если вы ищете качественный сериал про ментов на НТВ, это один из лучших экземпляров. Банду хитрого и умного преступника пытаются поймать сотрудники МВД. Все перипетии происходят на фоне разрушенного послевоенного Петербурга и судеб его жителей.
Чем все закончится, смотрите в сериале “Ленинград-46”.
2 — Карпов
Рейтинг Кинопоиска — 8.2.< Производитель — Россия. Год выпуска — 2012. Режиссер — Илья Куликов. Главные роли: Владислав Котлярский, Николай Козак, Степан Рожнов, Виктория Тарасова, Дмитрий Блажко. Длительность: 3 сезона, 94 серии. Одна серия идет 44 минуты. Сериал “Карпов” перекликается с нашумевшим “Глухарем”. А точнее является его своеобразным продолжением (спин-офф). В центре картины уже не положительный следователь Сергей Глухарев, а психически неуравновешенный сотрудник МВД Станислав Карпов. Создатели фильма показали постепенное преображение человека. И сделали это так увлекательно, что сериал на НТВ получил даже большую популярность, чем его прародитель “Глухарь”. 1 — Игра
Рейтинг Кинопоиска — 8.1.
Производитель — Россия.
Режиссер — Илья Куликов.
Главные роли: Павел Баршак, Прохор Дубравин, Наталья Левина, Мария Горбань, Дарья Повереннова.
Длительность: 2 сезона, 40 серий.
Одна серия идет 46 минут.
Остросюжетный фильм, который одновременно можно отнести к двум жанрам: триллер и боевик. В центре — две сильные личности — преступник и офицер ФСБ. Характеры героев определяют развитие событий.
Сериал с плотным сюжетом заставляет зорко следить за противостоянием двух достойных противников. Кто кого? Чей ум изобретательнее? Все ответы в “Игре”.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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