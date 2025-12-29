Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUФильма «Битва за битвой» возглавил топ зарубежных фильмов 2025 года

Фильма «Битва за битвой» возглавил топ зарубежных фильмов 2025 года

T1
By T1
174
битва за битвой - леонардо ди каприо
Фото: сайт кино-театр.ру

Киноканал Cinema опубликовал «Абсолютный топ» зарубежных фильмов 2025 года. Ровно половину рейтинга составили драмы, а возглавил его главный претендент на премию «Оскар» — фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Для составления рейтинга киноканал изучил и проанализировал мнения критиков, оценки пользователей и тематические топы крупнейших киносайтов мира: Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, Film.ru, «Кинопоиск», «Кино-Театр.Ру» и другие. Также учитывались данные кассовых сборов, указанные на ресурсах «Бюллетень кинопрокатчика» и Box Office Mojo, мнение программной дирекции киноканала Cinema и рейтинги иностранных изданий, среди которых Cahier du cinema, Variety, The Wall Street Journal, IndieWire. Если фильм занимал десятое место в рейтинге, он получал 1 балл, если девятое — 2 балла, и так по возрастающей. Затем баллы суммировались.

В результате «Абсолютный топ» зарубежных фильмов получился таким:

  • «Битва за битвой» / One Battle After Another — 191 балл.
  • «Грешники» / Sinners — 104 балла.
  • «Секретный агент» / Secret Agent — 73 балла.
  • «Марти Великолепный» / Marty Supreme — 72 балла.
  • «Сентиментальная ценность» / Sentimental value — 49 баллов.
  • «Сират» / Sirat — 48 баллов.
  • «Вдохновитель» / The Mastermind — 40 баллов.
  • «Орудия» / Weapons — 39 баллов.
  • «Поколение романтиков» / Caught by the Tides — 32 балла.
  • «Саван» / The Shrouds — 27 баллов.

Открывает рейтинг криминальный триллер «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, снятый по мотивам романа Томаса Пинчона «Винляндия». Идею для фильма режиссёр вынашивал 20 лет. По сюжету группа бывших революционеров воссоединяется, чтобы спасти дочь одного из своих боевых товарищей. Главную роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо. Картина вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар» в трёх номинациях, а по прогнозам авторитетных зарубежных изданий, например Variety, и сайтов, специализирующихся на оценках экспертов, таких как Gold Derby, картина является основным кандидатом на победу в категории «Лучший фильм».

На второй строчке топа — «Грешники». Боевик о братьях-близнецах, которые возвращаются в родной город и открывают музыкальный клуб, но посреди вечеринки туда наведываются вампиры. Фильм стал единственной оригинальной историей в топе лидеров американского проката. Картина лидирует по количеству упоминаний в шорт-листе премии «Оскар» — фигурирует в семи номинациях.

На третьем месте в рейтинге расположился фильм Клебера Мендонса Филью «Секретный агент». Действие разворачивается в 1977 году: профессор, спасаясь от таинственного прошлого, возвращается в свой родной город Ресифи в поисках покоя. За этот фильм на Каннском кинофестивале Клебер Мендонс Филью получил награду за лучшую режиссуру, а приз за лучшую мужскую роль забрал Вагнер Моура.

Четвёртое место заняла спортивная комедия Джоша Сэфди «Марти Великолепный». Амбициозный игрок в настольный теннис проходит путь от любителя до чемпиона. Сюжет основан на реальных событиях: создатели вдохновились историей Марти Рэйсмана, прославившегося уникальным стилем игры. Его роль в фильме исполнил Тимоти Шаламе. Картина стала самым дорогим проектом студии А24, известной такими лентами, как «Солнцестояние», «Реинкарнация» и «Всё, везде и сразу». Последний в 2023 году получил семь премий «Оскар», в том числе за лучший фильм.

Замыкает пятёрку фильм Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Главный герой, режиссёр Густав Борг, чтобы наладить отношения с одной из дочерей, предлагает ей сняться в своём новом фильме. Картина получила Гран-при жюри Каннского фестиваля, а после показа овации длились почти 20 минут. Главные роли в фильме исполнили Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард и Эль Фаннинг.

Шестым в рейтинге стал «Сират» Оливера Лаше — история об отце, который отправляется на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне Марокко. На Каннском фестивале картина получила приз жюри, а также награду за лучшую музыку. В шорт-листе претендентов на премию «Оскар» фильм упоминается пять раз. В исламе Сират — название моста между раем и адом.

На седьмом месте в топе — «Вдохновитель». По сюжету безработный столяр Джеймс Блейн Муни решается на крупное ограбление: герой совершает кражу четырёх картин Артура Доува. Главную роль в фильме сыграл Джош О’Коннор. Картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Восьмое место в рейтинге занял хоррор «Орудия» Зака Креггера. История о загадочном исчезновении целого класса детей, которые в одно время сбегают из своих домов. Картина стала вторым самым кассовым хоррором года, уступив только фильму «Заклятие 4: Последний обряд».

Девятым в топе стала картина из Китая «Поколение романтиков». По сюжету девушка Цяо Цяо отправляется на поиски любимого, который в погоне за лучшей жизнью переезжает в другой город, где таинственно пропадает. Режиссёр Цзя Чжанкэ снимал фильм на протяжении 20 лет. На сайте-агрегаторе рецензий критиков и пользовательских оценок Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 99%.

Закрывает рейтинг триллер Дэвида Кроненберга «Саван». История о бизнесмене, который скорбит об умершей жене и создаёт устройство, позволяющее наблюдать за покойными близкими с помощью специальных саванов. В основу сюжета легла личная история режиссёра, который долго не мог справиться с потерей жены. Главные роли в фильме сыграли Венсан Кассель и Дайан Крюгер.

Предыдущая статья
В Воронежской области стартовали съёмки проекта-победителя Конкурса игрового кино ФПРК
Следующая статья
Топ 10 фильмов немого кино по мнению АртМосковии

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru