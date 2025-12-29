Фильма «Битва за битвой» возглавил топ зарубежных фильмов 2025 года

Киноканал Cinema опубликовал «Абсолютный топ» зарубежных фильмов 2025 года. Ровно половину рейтинга составили драмы, а возглавил его главный претендент на премию «Оскар» — фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Для составления рейтинга киноканал изучил и проанализировал мнения критиков, оценки пользователей и тематические топы крупнейших киносайтов мира: Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, Film.ru, «Кинопоиск», «Кино-Театр.Ру» и другие. Также учитывались данные кассовых сборов, указанные на ресурсах «Бюллетень кинопрокатчика» и Box Office Mojo, мнение программной дирекции киноканала Cinema и рейтинги иностранных изданий, среди которых Cahier du cinema, Variety, The Wall Street Journal, IndieWire. Если фильм занимал десятое место в рейтинге, он получал 1 балл, если девятое — 2 балла, и так по возрастающей. Затем баллы суммировались.

В результате «Абсолютный топ» зарубежных фильмов получился таким:

«Битва за битвой» / One Battle After Another — 191 балл.

«Грешники» / Sinners — 104 балла.

«Секретный агент» / Secret Agent — 73 балла.

«Марти Великолепный» / Marty Supreme — 72 балла.

«Сентиментальная ценность» / Sentimental value — 49 баллов.

«Сират» / Sirat — 48 баллов.

«Вдохновитель» / The Mastermind — 40 баллов.

«Орудия» / Weapons — 39 баллов.

«Поколение романтиков» / Caught by the Tides — 32 балла.

«Саван» / The Shrouds — 27 баллов.

Открывает рейтинг криминальный триллер «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, снятый по мотивам романа Томаса Пинчона «Винляндия». Идею для фильма режиссёр вынашивал 20 лет. По сюжету группа бывших революционеров воссоединяется, чтобы спасти дочь одного из своих боевых товарищей. Главную роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо. Картина вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар» в трёх номинациях, а по прогнозам авторитетных зарубежных изданий, например Variety, и сайтов, специализирующихся на оценках экспертов, таких как Gold Derby, картина является основным кандидатом на победу в категории «Лучший фильм».

На второй строчке топа — «Грешники». Боевик о братьях-близнецах, которые возвращаются в родной город и открывают музыкальный клуб, но посреди вечеринки туда наведываются вампиры. Фильм стал единственной оригинальной историей в топе лидеров американского проката. Картина лидирует по количеству упоминаний в шорт-листе премии «Оскар» — фигурирует в семи номинациях.

На третьем месте в рейтинге расположился фильм Клебера Мендонса Филью «Секретный агент». Действие разворачивается в 1977 году: профессор, спасаясь от таинственного прошлого, возвращается в свой родной город Ресифи в поисках покоя. За этот фильм на Каннском кинофестивале Клебер Мендонс Филью получил награду за лучшую режиссуру, а приз за лучшую мужскую роль забрал Вагнер Моура.

Четвёртое место заняла спортивная комедия Джоша Сэфди «Марти Великолепный». Амбициозный игрок в настольный теннис проходит путь от любителя до чемпиона. Сюжет основан на реальных событиях: создатели вдохновились историей Марти Рэйсмана, прославившегося уникальным стилем игры. Его роль в фильме исполнил Тимоти Шаламе. Картина стала самым дорогим проектом студии А24, известной такими лентами, как «Солнцестояние», «Реинкарнация» и «Всё, везде и сразу». Последний в 2023 году получил семь премий «Оскар», в том числе за лучший фильм.

Замыкает пятёрку фильм Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Главный герой, режиссёр Густав Борг, чтобы наладить отношения с одной из дочерей, предлагает ей сняться в своём новом фильме. Картина получила Гран-при жюри Каннского фестиваля, а после показа овации длились почти 20 минут. Главные роли в фильме исполнили Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард и Эль Фаннинг.

Шестым в рейтинге стал «Сират» Оливера Лаше — история об отце, который отправляется на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне Марокко. На Каннском фестивале картина получила приз жюри, а также награду за лучшую музыку. В шорт-листе претендентов на премию «Оскар» фильм упоминается пять раз. В исламе Сират — название моста между раем и адом.

На седьмом месте в топе — «Вдохновитель». По сюжету безработный столяр Джеймс Блейн Муни решается на крупное ограбление: герой совершает кражу четырёх картин Артура Доува. Главную роль в фильме сыграл Джош О’Коннор. Картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Восьмое место в рейтинге занял хоррор «Орудия» Зака Креггера. История о загадочном исчезновении целого класса детей, которые в одно время сбегают из своих домов. Картина стала вторым самым кассовым хоррором года, уступив только фильму «Заклятие 4: Последний обряд».

Девятым в топе стала картина из Китая «Поколение романтиков». По сюжету девушка Цяо Цяо отправляется на поиски любимого, который в погоне за лучшей жизнью переезжает в другой город, где таинственно пропадает. Режиссёр Цзя Чжанкэ снимал фильм на протяжении 20 лет. На сайте-агрегаторе рецензий критиков и пользовательских оценок Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 99%.

Закрывает рейтинг триллер Дэвида Кроненберга «Саван». История о бизнесмене, который скорбит об умершей жене и создаёт устройство, позволяющее наблюдать за покойными близкими с помощью специальных саванов. В основу сюжета легла личная история режиссёра, который долго не мог справиться с потерей жены. Главные роли в фильме сыграли Венсан Кассель и Дайан Крюгер.