Бриджит Бардо: мир попрощался с иконой французского кино

Франция скорбит. Мир потерял одну из самых ярких звезд, озарявшую кинематограф и культурный ландшафт XX века. Бриджит Бардо, икона стиля, актриса, певица и неутомимая защитница животных, ушла из жизни. Ей было 90 лет.

Она была не просто актрисой. Она была явлением, символом целой эпохи — эпохи раскрепощения, чувственности и одновременно бунта против условностей. Ее появление в фильме «И бог создал женщину» (1956) режиссера Роже Вадима стало культурным взрывом. Свободная, дерзкая, естественная, она олицетворяла новый тип женщины — живущей своими страстями и не боящейся этого. Ее взгляд из-под челки, худая фигура в тельняшке или облегающем платье, легкая, чуть раскачивающаяся походка — все это сложилось в образ «ББ», который мгновенно покорил планету.

За свою кинокарьеру, продлившуюся чуть более двух десятилетий, Бардо снялась в почти 50 фильмах, работая с такими мастерами, как Луи Маль («Частная жизнь»), Жан-Люк Годар («Презрение») и Анри-Жорж Клузо («Истина»). Она стала музой для режиссеров и эталоном красоты для миллионов. Ее слава была оглушительной, а статус секс-символа — неоспоримым.

Но за этим ослепительным фасадом скрывалась сложная, глубокая и принципиальная натура. В 1973 году, на пике популярности, Бриджит Бардо навсегда покинула мир кино, заявив, что он больше не интересует ее. Она нашла новое, ставшее главным делом ее жизни, призвание — защиту животных. Ее страстный и часто бескомпромиссный активизм, созданный ею Фонд Бриджит Бардо, бесчисленные кампании против жестокости сделали ее грозной силой и голосом тех, кто не может говорить за себя. В этой борьбе она проявила ту же силу и непокорность, что и на экране, не боясь конфронтации и критики.

Ее личная жизнь, всегда находившаяся под прицелом объективов, была такой же яркой и неоднозначной, как и она сама. Но в историю она войдет не скандалами, а как женщина, прожившая жизнь исключительно на своих условиях: блиставшая, когда хотела блистать, и ушедшая в тень, когда ей это потребовалось, чтобы посвятить себя состраданию.

Бриджит Бардо была и останется вечной блондинкой французского кино — воплощением свободы, красоты и неподдельной страсти. Ее образ навсегда вписан в золотую летопись не только французской, но и мировой культуры. Ей подражали, ее обожали, ее критиковали, но невозможно было остаться равнодушным.

Она уходит, оставляя после себя не только пленку со своими фильмами, но и важное наследие борьбы за милосердие. Франция прощается со своей бунтаркой, своей Марианной, своей вечной девчонкой. Бриджит Бардо бессмертна. Как и любовь, которую она дарила всему живому.

Память о Бриджит Бардо навсегда останется в сердцах её родных, друзей, многочисленных поклонников фильмов с её участием.