Вышел документальный блокбастер «Пылающий горизонт» о борьбе с лесными пожарами в России

editor
By editor
Создатели картины показали на примере жителей Тюменской области, как люди объединяются перед лицом общей беды. В фильме присутствует много архивных съемок и телерепортажей, чтобы передать истинные масштабы борьбы с лесными пожарами. Профессиональные ликвидаторы, очевидцы и добровольцы подробно рассказали в интервью, как происходит борьба с огнем, и каких усилий стоит сдержать смертельную стихию.

Авторы фильма отказались от прямой реконструкции по канонам документалистики и использовали многочисленный свидетельства участников тушения пожаров и экспертов для съемок игровых эпизодов, которые представляют собой смысловой и эмоциональный переход от документальных кадров к личным воспоминаниям реальных действующих лиц. В игровой части картины задействованы звезды российского кино Владимир Вдовиченков, Янина Студилина и Леонид Громов.

«Пылающий горизонт» наглядно демонстрирует двойственную природу огня. С незапамятных времен огонь дает людям жизнь и необходимую энергию, однако без должного контроля со стороны человека, он превращается в разрушительную стихию. Документальная картина рассказывает не только о борьбе с огнем, но также отмечает важность профилактики при обращении с огнем.

Продюсерами проекта выступили Никита Тузов, Алексей Южаков, Дмитрий Колобов и Илья Ломанов, режиссеры – Алексей Южаков и Дмитрий Колобов, автор сценария – Алексей Южаков.

