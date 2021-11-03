Сколько зарабатывает дизайнер в России осенью 2021 года

Каких специалистов по дизайну ищут российские работодатели и какие зарплаты предлагают дизайнерам в ноябре 2021 года ‒ рассказала система поиска вакансий GorodRabot.ru

Дизайнер ‒ одна из самых востребованных профессий в России в 2021 году. Однако большая часть специалистов предпочитает фриланс и самозанятость. Плюсы в такой работе, конечно, есть, но самый главный недостаток фриланса ‒ неопределенность и невозможность планировать бюджет, а также отпуск и полноценные выходные с семьей: большой заказ занимает все время фрилансера.

Если вам надоело каждый день искать заказы, а хочется стабильности ‒ система поиска вакансий GorodRabot.ru предлагает подборку актуальных вакансий для дизайнеров в разных городах России.

В каких сферах может работать дизайнер

В начале ноября 2021 года на GorodRabot.ru открыто более 20 000 вакансий для дизайнеров.

Больше всего предложений ‒ в сфере информационных технологий. Работодатели ищут web-дизайнеров, UX/UI-дизайнеров, гейм-дизайнеров, дизайнеров упаковки, дизайнеров-верстальщиков, SMM-дизайнеров. В основном работу предлагают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, однако многие компании согласны принять в штат удаленного работника.

Дизайнеры нужны и сфере продаж: здесь в первую очередь востребованы дизайнеры-консультанты, которые помогут спроектировать мебель; дизайнеры интерьеров; дизайнеры-конструкторы по текстилю; флористы-дизайнеры; дизайнеры торговых пространств и витрин в большие ТЦ и IKEA. Работа в сфере продаж чаще всего требует очного присутствия и умения общаться с клиентами.

В сфере искусства ищут графических дизайнеров, дизайнеров-иллюстраторов, дизайнеров фотоцентра, фотографов-дизайнеров, специалистов по 3D-визуализации.

Сколько зарабатывают российские дизайнеры осенью 2021 года

По статистике GorodRabot.ru, средняя зарплата дизайнера в России за девять месяцев 2021 года ‒ 43 800 рублей в месяц.

Графический дизайнер в среднем зарабатывает 44 200 рублей, веб-дизайнер ‒ 51 500 рублей, архитектор-дизайнер ‒ 56 000 рублей в месяц.

В Москве зарплаты в полтора-два раза выше, чем в среднем по России: так, дизайнер в Москве может рассчитывать в среднем на доход 65 000 рублей в месяц. Зарплаты веб-дизайнеров в столице приближаются к 100 000 рублей в месяц: дизайнер мобильных приложений, например, зарабатывает до 150 000 рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге дизайнерам предлагают среднюю зарплату 55 000 рублей, а самые высокооплачиваемые специалисты здесь ‒ дизайнеры кухонной мебели: при высокой загрузке они могут заработать до 190 000 рублей в месяц.

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