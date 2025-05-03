Сквозь призму будущего. Алиса Рабусова

Художник Алиса Рабусова, 12 лет. Сквозь призму будущего. | Россия, г. Москва. Номинация: иллюстратор + автор.

Я выбираю свое

В бескрайних просторах вселенной, где звезды сверкают как драгоценные камни на темном бархате космоса, человечество столкнулось с вызовом, который перевернул представление о месте человека в мироздании.

Однажды, на удаленной планете Зетта-8, ученые обнаружили загадочные артефакты, оставленные давно исчезнувшей цивилизацией. Эти реликвии обладали не только физическим, но и интеллектуальным воздействием, вызывая у людей видения их собственных будущих жизненных сценариев.

Попытавшись понять механизм этих артефактов, исследователи погрузились в изучение временных потоков и параллельных реальностей. Они обнаружили, что каждый выбор, каждое движение рождало новые реальности, расщепляя время на бесчисленные пути. В результате, те, кто испытывал влияние артефактов, стали свидетелями своих возможных жизней, начиная осознавать, что судьба — это не единственный путь, а бесконечное множество возможностей.

Таким образом, человечество стояло на пороге открытия: свобода выбора порождает не только удивление, но и ответственность перед будущими версиями себя.

Алиса Рабусова, 12 лет. Россия, г. Москва. Номинация: иллюстратор + автор.