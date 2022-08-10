Свежие подробности об AirPods Pro 2

AirPods Pro — одни из самых популярных наушников в мире. По более ранней информации, их новая версия должна была поступить к пользователям весной следующего года, однако последние утечки утверждают, что мы их увидим не раньше третьего квартала 2022 года.

AirPods Pro 2 — это будущие беспроводные наушники Apple, о которых давно ходят слухи. Сейчас в сети распространяется новая информация, связанная с наличием продукта. Так, когда же мы их увидим? Проверенный прошлым аналитик Мин Чи Куо говорит, что в этом году точно не будет. Посмотреть цены на новые наушники в Казахстане можно по ссылке — https://shop.kz/naushniki-i-garnitury/

Информация, предоставленная аналитиком Минг Чи Куо, показывает, что премьера наушников AirPods Pro 2 состоится в следующем году. Apple не собирается вводить их в предложение в ближайшее время. Это также приведет к небольшому снижению продаж в этом сегменте. Прогноз на этот год предполагает поставки на уровне 70-75 млн единиц. Предыдущий был около 75-85 миллионов.

Стоимость

Можно долго обсуждать, стоят ли наушники Apple своей цены, или они достаточно хороши, чтобы заплатить за них почти тысячу — тем более в мире десятков альтернатив, которые с каждой версией все совершенствуются. Это не меняет того факта, что беспроводные наушники Apple оказались настоящей революцией в этом сегменте устройств — и несмотря на то, что конкуренция растет как грибы после дождя, они являются самыми культовыми наушниками.

И не сомневаюсь, что следующий AirPodsy Pro будет продаваться как горячие пирожки. По словам популярного — имеющего свои заслуги в прошлом — лидера, известного в Твиттере как @FrontTron, новые наушники AirPods Pro 2 поступят к пользователям не весной, как было объявлено ранее, а только в третьем квартале 2023 года. Нет сомнений, что работа над следующей версией AirPods Pro ведется. Несколько недель назад Apple анонсировала новое воплощение своих базовых наушников: AirPods 3, теперь это естественный шаг, так что это похоже на анонс более дорогого варианта их культовых наушников.

Продажа совсем скоро

AirPods Pro поступят в продажу в октябре 2022 года — если информация, предоставленная @FrontTron, подтвердится, нам придется ждать их следующего воплощения три года. В мире технологий это действительно долго, поэтому на них уже возлагают большие надежды. Ранее в слухах упоминалась поддержка «Найти меня» прямо из корпуса, а также встроенные динамики напрямую.

Кроме того, сам корпус имел бы немного освеженный дизайн. Для тех, кому до сих пор не нравилась форма AirPods Pro, хороших новостей нет. Сами наушники останутся без изменений.

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