Театру сказок на ВДНХ 7 лет

Театр сказок, одна из самых любимых детских локаций Выставки, празднует день рождения. Ровно 7 лет назад, 2 января 2019 года, театр открылся в обновленном павильоне № 9 «Юные техники» и сразу завоевал симпатии юных гостей и стал одной из самых популярных детских площадок. За это время здесь прошло свыше 1 800 интерактивных шоу, которые посетили более 65 000 тысяч человек.

После капитального ремонта павильон сохранил исторический облик. Специалисты отреставрировали деревянный тамбур на входе в здание, отремонтировали крышу и фасады, восстановили лепнину — медальон над портиком главного фасада в виде земного шара с пятиконечной звездой на месте Северного полюса и картой СССР в окружении знамен. Детский интерактивный Театр сказок — мультимедийное пространство тематического парка аттракционов «Орион», где каждый зритель может взаимодействовать с любимыми персонажами.

На протяжении всех новогодних каникул в Театре ежедневно проходит спектакль «Драконыч и новогодние приключения». Зрители оказываются в волшебном лесу, где уже все готово к встрече Нового года. Однако в последний момент все идет наперекосяк: Драконыч приносит весть, что Дед Мороз не прилетит, а Снегурочек оказывается две. Кто-то обманул сказочных жителей и хочет сорвать праздник. Маленькие гости Театра сказок могут принять участие в удивительных приключениях Драконыча и повлиять на сюжет новогодней сказки.

Чудеса начинаются сразу при входе в театр: в фойе на лесной опушке «растут» говорящие грибы и огромный дуб, которому можно рассказать свое заветное желание.

Для того чтобы продолжить знакомство с театром, ребятам нужно в буквальном смысле зайти в сказку: двери в зрительный зал выполнены в виде старинной книги, которая раскрывается перед началом спектакля.

Представление проходит в уютном зале, напоминающем волшебный лес и библиотеку. Зал камерный и уютный — здесь нет сидений, с которых представление будет сложно увидеть. Ребятам, которые хотят быть в центре сказочных событий, понравятся удобные пуфы прямо у «сцены», а взрослые комфортно устроятся на диванчиках.

Сценарий постановок основан на сюжетах русских народных сказок. Главный, уже хорошо знакомый зрителю Театра сказок анимированный герой — Змей Драконыч.

Благодаря современным технологиям зрители становятся непосредственными участниками интерактивного представления и могут влиять на сюжет. Шоу рассчитано на детей от 3 до 10 лет, но вызовет интерес и у взрослых.

Первым мультимедийным шоу в репертуаре стала «Сказка номер один». Всего за семь лет для юных гостей здесь показали такие постановки, как «Сказка номер один. Возвращение», «Драконыч летит на Север», «Драконыч и сказочная кругосветка», «Драконыч и сказки юрского периода», «Мы вышли из дома за чудесами…» и многие другие.