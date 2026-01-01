Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Сергий против нечисти. Зов предков»

«Сергий против нечисти. Зов предков»

T1
By T1
108
сергий против нечисти
Фото: пресс-служба KION

«Сергий против нечисти. Зов предков» — четвертая часть популярной франшизы о приключениях борца с темными силами Сергия и его напарницы, капитана полиции Кати Земцовой. В новом сезоне действие сериала впервые выходит за пределы Москвы: герои отправляются в Казань, где сталкиваются с фольклорной нечистью из татарской мифологии. Режиссером проекта выступил Кирилл Кузин, который снял первые два сезона. В ролях — Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, а также Аскар Ильясов, Артур Ваха, Роза Хайруллина, Евгений Шварц, Андрей Трушин, Алексей Розин и Александра Ревенко. Производство сериала — студия KIONFILM совместно со студией LOOKFILM.

По сюжету капитан полиции Катя Земцова находит новые зацепки в деле о пропаже своих родителей, исчезнувших много лет назад. Расследование приводит ее и Сергия в Татарстан, и в деле оказывается замешана нечисть. В новом для себя пространстве героям предстоит адаптироваться к иным правилам, опыту и методам борьбы с нечистью, а также столкнуться с вопросами, напрямую связанными с их прошлым и личными страхами. Отношения Кати и Сергия также будут развиваться, но в них появится надлом.

В новом сезоне во вселенной сериала появляются персонажи и существа, вдохновленные татарской мифологией. Их образы основаны на народных легендах и переосмыслены в жанре современного городского фэнтези. Это расширяет привычный мир сериала и задает новый масштаб происходящего.

«В новом сезоне наши герои меняют обстановку: Сергий расстается со своим автомобилем, ненадолго — со своим жилищем, и вместе с Катей отправляется в путешествие. Им приходится подстраиваться под неизвестные для себя реалии и бороться с татарской нечистью, которая для них совершенно новая, поэтому и способы борьбы меняются — герои обращаются к филиалу борцов с нечистью в Казани. Казань — прекрасный, красивый, гостеприимный город, и наша экспедиция туда была очень запоминающейся: много новых, ранее неизвестных нам локаций, которые стали важной частью сезона», — говорит режиссер Кирилл Кузин.   

Предыдущая статья
На экраны кинотеатров возращается реставрация в 4К фильма «Другие» с Николь Кидман

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru