«Сергий против нечисти. Зов предков» — четвертая часть популярной франшизы о приключениях борца с темными силами Сергия и его напарницы, капитана полиции Кати Земцовой. В новом сезоне действие сериала впервые выходит за пределы Москвы: герои отправляются в Казань, где сталкиваются с фольклорной нечистью из татарской мифологии. Режиссером проекта выступил Кирилл Кузин, который снял первые два сезона. В ролях — Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, а также Аскар Ильясов, Артур Ваха, Роза Хайруллина, Евгений Шварц, Андрей Трушин, Алексей Розин и Александра Ревенко. Производство сериала — студия KIONFILM совместно со студией LOOKFILM.

По сюжету капитан полиции Катя Земцова находит новые зацепки в деле о пропаже своих родителей, исчезнувших много лет назад. Расследование приводит ее и Сергия в Татарстан, и в деле оказывается замешана нечисть. В новом для себя пространстве героям предстоит адаптироваться к иным правилам, опыту и методам борьбы с нечистью, а также столкнуться с вопросами, напрямую связанными с их прошлым и личными страхами. Отношения Кати и Сергия также будут развиваться, но в них появится надлом.

В новом сезоне во вселенной сериала появляются персонажи и существа, вдохновленные татарской мифологией. Их образы основаны на народных легендах и переосмыслены в жанре современного городского фэнтези. Это расширяет привычный мир сериала и задает новый масштаб происходящего.

«В новом сезоне наши герои меняют обстановку: Сергий расстается со своим автомобилем, ненадолго — со своим жилищем, и вместе с Катей отправляется в путешествие. Им приходится подстраиваться под неизвестные для себя реалии и бороться с татарской нечистью, которая для них совершенно новая, поэтому и способы борьбы меняются — герои обращаются к филиалу борцов с нечистью в Казани. Казань — прекрасный, красивый, гостеприимный город, и наша экспедиция туда была очень запоминающейся: много новых, ранее неизвестных нам локаций, которые стали важной частью сезона», — говорит режиссер Кирилл Кузин.