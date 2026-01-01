Музей Победы представил более 70 выставок за рубежом в 2025 году

В 2025 году Музей Победы открыл 72 выставки в 38 странах мира. Проекты Музея Победы были представлены на площадках представительств Россотрудничества (Русских домов), дипломатических миссий Российской Федерации за рубежом, иностранных партнеров, а также проведены в онлайн-формате.

«В год 80-летия Победы мы сделали акцент на ключевых событиях Великой Отечественной войны, что позволило донести до мировой аудитории масштаб подвига советского народа», — отметили в Музее Победы.

Жители зарубежных стран увидели тематические выставки Музея Победы, посвященные Сталинградской и Курской битвам, освобождению Европы и парадам Победы. В эти экспозиции были включены оцифрованные документы, фотографии, печатные издания и плакаты из фондов Музея на Поклонной горе. Также музей представил художественные проекты, в которые вошли рисунки фронтовых художников и художников – участников Великой Отечественной, например «Летопись войны», «От Кремля до Рейхстана», а также агитплакаты и карикатуры – «Военный плакат», «Боевой карандаш».

Самой востребованной стала выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе». Этот проект, рассказывающий о вкладе в разгром нацизма всех республик Советского Союза, демонстрировался 24 раза в 20 странах (Венгрия, Китай, Армения, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Ливан, Мексика, Малайзия, Молдова, Турция, Кипр, Финляндия, Австрия, Замбия).