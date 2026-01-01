Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМосква110 000 посетителей встретили 2026 год на ВДНХ

110 000 посетителей встретили 2026 год на ВДНХ

editor
By editor
43
новый год на вднх
Фото: пресс-служба ВДНХ

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января гости ВДНХ совершили путешествие вместе с Дедом Морозом в мир подарков. Главная выставка страны подготовила яркую программу с выступлениями фигуристов и светомузыкальным шоу. 110 000 посетителей встретили 2026 год под бой курантов на катке ВДНХ.

Путешествие в мир подарков началось на Центральной аллее, где начал свой путь главный герой ночи — Дед Мороз. Все желающие смогли сфотографироваться с зимним волшебником и прокатиться на его сказочных самоходных санях. На сцене на площадке перед павильоном № 1 «Центральный» выступали группы «Рубеж веков», NANSI & SIDOROV, а также прошло уникальное световое барабанное шоу «Вольто». А ведущими мероприятия стали человек и искусственный интеллект.

На катке праздничную программу открыл фантастический шоу-балет, а продолжила сказка на льду с диджей-сетами, показательными шоу, а также выступлением и кавер-коллектива City band. Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей с Новым годом.

Предыдущая статья
В Москве открылась фотовыставка «Новогодний фестивAL»
Следующая статья
Музей Победы представил более 70 выставок за рубежом в 2025 году

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru