110 000 посетителей встретили 2026 год на ВДНХ

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января гости ВДНХ совершили путешествие вместе с Дедом Морозом в мир подарков. Главная выставка страны подготовила яркую программу с выступлениями фигуристов и светомузыкальным шоу. 110 000 посетителей встретили 2026 год под бой курантов на катке ВДНХ.

Путешествие в мир подарков началось на Центральной аллее, где начал свой путь главный герой ночи — Дед Мороз. Все желающие смогли сфотографироваться с зимним волшебником и прокатиться на его сказочных самоходных санях. На сцене на площадке перед павильоном № 1 «Центральный» выступали группы «Рубеж веков», NANSI & SIDOROV, а также прошло уникальное световое барабанное шоу «Вольто». А ведущими мероприятия стали человек и искусственный интеллект.

На катке праздничную программу открыл фантастический шоу-балет, а продолжила сказка на льду с диджей-сетами, показательными шоу, а также выступлением и кавер-коллектива City band. Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей с Новым годом.