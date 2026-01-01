В Москве открылась фотовыставка «Новогодний фестивAL»

В парке «Лианозовский» открылась фотовыставка Алюминиевой Ассоциации, повествующая о незаметных атрибутах новогодних приготовлений. Незаметных, но от этого не менее важных – ведь даже самый, казалось бы, незначительный элемент приготовлений к праздникам создает общую атмосферу чудес и волшебства.

Новогодняя пора у каждого своя: для кого-то это – ассоциация с боем курантов и загадыванием желаний, мандаринами и ароматом хвои. Для других – это уютные вечера за просмотром старых добрых комедий в комнате, окутанной мерцанием гирлянд. Но если присмотреться, у этого волшебства есть верный и очень скромный союзник. Он редко оказывается в центре внимания, но делает наш праздник таким, какой он есть. Его имя — алюминий.

Он — в блеске гирлянд и мерцанье мишуры. В прочной фольге подарков и блюд, готовящихся в духовых шкафах. В лёгких банках, сохраняющих вкус напитков. В лестницах, позволяющих украсить даже самую высокую елку и создать по-настоящему праздничное оформление помещения. Алюминий — тот незаменимый помощник, который делает праздник ярким, безопасным, удобным и современным. Выполненные из самого экологичного материала, некоторые алюминиевые элементы Нового года после праздников отправятся на переработку, чтобы вновь и вновь возвращаться в нашу жизнь, в том числе — и в следующий Новый год.

Фотовыставка, собравшая уникальные факты о новогоднем использовании алюминия, включает в себя и исторические факты. Так, например, на ней можно узнать о том, что «Завод Москабель» производил не только кабельно-проводниковую продукцию, но и игрушечную железную дорогу. Алюминиевая елка считается первой коммерчески успешной елкой не зеленого цвета. С этими и другими фактами о применении алюминия в канун Нового года можно будет ознакомиться до конца февраля. В январе выставка будет находиться в парке «Лианозовский», а до конца февраля с экспозицией можно будет ознакомиться в парке «Ангарские пруды».