Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноНа экраны кинотеатров возращается реставрация в 4К фильма «Другие» с Николь Кидман

На экраны кинотеатров возращается реставрация в 4К фильма «Другие» с Николь Кидман

editor
By editor
40
николь кидман
Предоставлено пресс-службой Кинокомпании «Пионер»

Кинокомпания Пионер возвращает на большой экран новейшую 4K-реставрацию фильма «Другие» — одного из самых влиятельных и тонких хорроров начала XXI века, снятого Алехандро Аменабаром.

Созданный на стыке мистики, психологического триллера и семейной драмы, «Другие» стал редким примером интеллектуального хоррора, где напряжение рождается из тишины, полумрака и недосказанности. Картина принесла Николь Кидман номинации на премии «Золотой глобус», BAFTA и European Film Awards и на годы вперед задала ориентир для жанра «твист-хоррора».

Действие фильма разворачивается вскоре после Второй мировой войны. Грейс живет в уединенном особняке на острове вместе с двумя детьми, которые из-за редкой болезни не переносят солнечный свет. Дом всегда погружен в полумрак, а жизнь подчинена строгим правилам. Появление новых слуг совпадает с чередой странных событий, постепенно разрушающих привычный порядок и превращающих историю в тревожную игру между живыми и мертвыми.

Новая 4K-реставрация подчеркивает операторскую работу Хавьера Агирресаробе: мягкий туман вокруг дома, сложную архитектуру пространства, игру света и тени. В кинотеатре фильм раскрывается как визуально выверенное и по-настоящему объемное произведение, эффект которого невозможно воспроизвести при домашнем просмотре.

Темы изоляции, утраты, веры и страха перед прошлым сегодня звучат особенно современно и находят отклик у новой аудитории, для которой «Другие» становятся не просто жанровым кино, а глубоким психологическим переживанием.

Предыдущая статья
«Русское Радио» стало музыкальной радиостанцией № 1 в мессенджере MAX

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru