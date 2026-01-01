На экраны кинотеатров возращается реставрация в 4К фильма «Другие» с Николь Кидман

Кинокомпания Пионер возвращает на большой экран новейшую 4K-реставрацию фильма «Другие» — одного из самых влиятельных и тонких хорроров начала XXI века, снятого Алехандро Аменабаром.

Созданный на стыке мистики, психологического триллера и семейной драмы, «Другие» стал редким примером интеллектуального хоррора, где напряжение рождается из тишины, полумрака и недосказанности. Картина принесла Николь Кидман номинации на премии «Золотой глобус», BAFTA и European Film Awards и на годы вперед задала ориентир для жанра «твист-хоррора».

Действие фильма разворачивается вскоре после Второй мировой войны. Грейс живет в уединенном особняке на острове вместе с двумя детьми, которые из-за редкой болезни не переносят солнечный свет. Дом всегда погружен в полумрак, а жизнь подчинена строгим правилам. Появление новых слуг совпадает с чередой странных событий, постепенно разрушающих привычный порядок и превращающих историю в тревожную игру между живыми и мертвыми.

Новая 4K-реставрация подчеркивает операторскую работу Хавьера Агирресаробе: мягкий туман вокруг дома, сложную архитектуру пространства, игру света и тени. В кинотеатре фильм раскрывается как визуально выверенное и по-настоящему объемное произведение, эффект которого невозможно воспроизвести при домашнем просмотре.

Темы изоляции, утраты, веры и страха перед прошлым сегодня звучат особенно современно и находят отклик у новой аудитории, для которой «Другие» становятся не просто жанровым кино, а глубоким психологическим переживанием.