Топ авторов современных любовных романов: мнение Юлии Март

Содержание:

Николас Спаркс

Джулиан Барнс

Иэн Макьюэн

Анна Гавальда

Ольга Карпович

Задумывались ли вы когда-нибудь, кто входит в топ авторов современных любовных романов, по версии писателей этого жанра? Если да, то предлагаем узнать мнение Юлии Март – талантливой современной писательницы и поэтессы, в центре творчества которой проходит мотив любви в разных ее проявлениях. Самые известные произведения Юлии – остросюжетный любовный роман «Варя. Хаос» и литературный сборник «Подсловье», номинированный на премию имени Анны Ахматовой.

– Мне нравится, когда про любовь читать нескучно. Эмоции, противоречия, психологический подтекст – это то, что я ищу в любовных романах и сама стараюсь дать читателям, – признается писательница.

Николас Спаркс

Книги Николаса Спаркса, одного из самых читаемых авторов 21 века, расходятся миллионными тиражами по всему миру. Они написаны простым языком, без литературных изысков и сложных стилистических приемов. Но кроме этого читателей подкупает жизненность и искренность его романов. Ведь по словам автора, у всех его героев и историй есть реальные прототипы, пусть часто они и собирательные.

Юлия Март считает, что писателям нашего времени есть, чему поучиться у Николаса Спаркса:

– Восхищает то, как проникновенно описаны внутренние переживания героев. Пока читаешь роман, сердце разбивается и исцеляется десятки раз. Это уровень передачи эмоций, к которому стоит стремиться любому автору. Больше всего меня тронули «Дневник памяти», «Дорогой Джон» и «Спеши любить».

Джулиан Барнс

В противоположность предыдущему писателю, Джулиан Барнс уделяет много внимания стилистике и умело сочетает приемы разных литературных направлений.

– Произведения Барнса могут казаться циничными, местами даже жестокими. Но иногда только так можно докопаться до самой сути человеческих отношений, – комментирует Юлия Март. – Для меня это близко, я сама люблю использовать такие приемы. Ведь жизнь не состоит сплошь из романтики и светлой грусти, часто она жестокая, несправедливая. И книги могут быть такими же – если они претендуют на то, чтобы зацепить «за живое».

Именно такая сюжетная и любовная линия прослеживается в книгах Барнса «Одна история», «Как все было», «До того, как она встретила меня».

Иэн Макьюэн

Романы этого писателя регулярно попадают в списки лучших и самых популярных, но назвать их книгами для легкого чтения нельзя. Как нельзя назвать Иэна Макьюэна автором исключительно любовных романов. Его произведения скорее о жизни, в которой неизменно есть место чувствам, – иногда фальшивым, сложным, причиняющим боль.

– Макьюэн поднимает неоднозначные темы, бросает своих персонажей в экстремальные условия, водит читателей за нос запутанным сюжетом. И у всего этого есть смысл – исследовать внутренний мир героев, глубину их отношений. Психологическая линия в его романах очень точная и динамичная. И по-моему за ней намного интереснее наблюдать, чем за безоблачными отношениями, в которых все «застыло», – делится мнением писательница. – Если это и для вас, рекомендую почитать «Искупление», «Невинный, или особые отношения» и «На берегу».

Анна Гавальда

– Мои литературные предпочтения довольно разнообразные. Иногда мне хочется просто отдохнуть с книгой в руках – и я открываю любой из романов Анны Гавальды. В них тоже есть драматичность, психологичность, но при этом всегда – надежда на лучшее, любовь к себе и миру, несмотря ни на что. Это помогает понять что-то важное, можно сказать, что книга заменяет поход к психологу, – рассказывает Юлия Март.

Действительно, Анна Гавальда завоевала мировую популярность благодаря простому слогу, незамысловатым жизненным сюжетам и правдивым эмоциям. Ее произведения легкие, но проникновенные, например, «Я ее любил. Я его любила», «Просто вместе», «Матильда».

Ольга Карпович

– Было бы несправедливо не включить в топ авторов любовных романов русских современных писателей. У них есть особая изюминка – поднимать темы, близкие именно нашим читателям. К тому же, оригинал по смыслу всегда лучше перевода. Из наших соотечественников хотелось бы выделить Ольгу Карпович – она пишет красиво, необычно. Как минимум, ее книги просто интересно читать, – рассуждает Юлия Март.

Сильные стороны Ольги Карпович – детально прописанные образы, переживания героев и неординарные сюжеты. Персонажи и их чувства развиваются на фоне странных, иногда совсем неподходящих, на первый взгляд, событий. Но это и делает любовные линии увлекательными – как в романах «Пожалуйста, только живи», «Соперницы», «Стамбульский реванш».

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